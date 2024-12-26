台積電設廠 翁章梁：象徵嘉縣未來充滿光明和希望

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣長翁章梁今天在創新學院舉行就職6週年演說指出，台積電到嘉義設廠，給嘉義人很大的信心與憧憬，台積電工地24小時燈火通明在趕工，象徵嘉義縣未來充滿光明和希望。

翁章梁今天就職演說廣邀嘉義縣各界、台積電高層及無人機業者近500人與會，此次以「嘉義發展的人與故事」為題，細數6年來嘉義的發展，台積電先進封裝廠CoWoS進駐嘉義科學園區，無人機國家隊陸續壯大，大型Outlet進駐高鐵特區，嘉義縣已向農工科技大縣邁進。

翁章梁說，2025年第3季台積電嘉義第1座先進封裝廠將完工裝機、2026年第2座完工裝機，2028年兩座廠開始量產；因應高科技廠商布局需求，南科管理局已啟動嘉科二期90公頃擴建計畫。馬稠後智慧園區後期44.48公頃土地，也劃為半導體業設廠專用。

此外，位於太保市亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創一館）已有52家產官學研進駐，迎來29個國家代表到訪，中央將投入至少新台幣5億元打造研發測試中心，整合亞創一館與規劃在大同技術學院閒置校舍設置的亞創二館。

而占地20公頃的民雄航太園區，中央已核定68.9億打造無人機製造基地，預計2028年完工，義竹中大型無人機測試基地現正規劃中，在嘉義的無人機國家隊日益壯大中。

翁章梁表示，大型Outlet華泰名品城進駐高鐵特區，占地近10公頃、投資49億元，2026年動工並分3期開發，第1期預計2028年營運。幾年後嘉義縣的商業消費、工業科技相輔相成，可望帶來數萬個就業人口。

談及觀光旅遊，翁章梁說，阿里山是世界級景點，縣府將山林步道旅遊數位化，整合112條步道資訊，導入運動科技舉辦健行活動，創造獨特的登山儀式感，並爭取5G專案計畫，分別在配天宮、奉天宮和大士爺廟設計3D裸視投影、放水燈祈福等，吸引人流朝聖。

翁章梁強調，農業是嘉義的根，縣府創立嘉義優鮮品牌拓展國內市場，將鳳梨外銷至日本，扶植阿里山咖啡產業在世界級賽事屢獲佳績，全力推動智慧農業，讓青年從農人口回升，青農協會從2006年84人成長至今年有2257人。

翁章梁強調，城市的進步需要很多人合作與努力，不斷追求活力與自信，在嘉義的大家是建造鐵軌的人，促進這部嘉義列車不斷往前進。（編輯：龍柏安）1131226