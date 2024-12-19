阿里山日出音樂會發布主題曲 元旦看直播抽住宿券

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉縣府今天發布由華裔美籍音樂人林中宣創作的2025阿里山日出印象音樂會主題曲「步上軌向前看」，並宣布元旦民眾在臉書觀看直播，並留下新年賀語，就有機會獲得高檔酒店雙人住宿券。

嘉義縣政府文觀局今天發布2025阿里山日出印象音樂會主題曲「步上軌向前看」，YouTube有百萬點擊率的主題曲作者林中宣（Sam Lin），在縣府前森林公園現場演出，並與縣長翁章梁一同介紹阿里山物產，試吃阿里山美食。

翁章梁接受媒體聯訪說，今年日出印象音樂會準備許多高水準表演，除林中宣外，還有朱宗慶打擊樂團、樂興之時管絃樂團及在地鄒族魅力團隊「阿里山風笛euvuvu表演藝術團」跨界共演，音樂會將從元旦清晨5時半開始，一路演出到曙光露出。

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文觀局強調，元旦音樂會現場將送出200份2025年嘉義限定桌曆，無法前往現場民眾只要透過慢遊嘉義臉書（Facebook）粉絲專頁觀看直播，並在直播中留下新年賀語，就有機會獲得阿里山賓館及阿里山英迪格酒店雙人住宿券。

此外，12月21日、22日、28日及29日中午12時，將透過慢遊嘉義官方LINE帳號舉辦日出音樂會抽獎活動，每天抽出23個得獎名額，每個日期獎品皆不同，歡迎民眾參加活動。（編輯：陳仁華）1131219