高山茶都嘉義茶文旅 21日中埔農會金蘭分部登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）嘉義縣2024高山茶都活動，今年以「茶文旅」為主題，將於21日起在中埔農會金蘭分部登場，縣長翁章梁邀國內外遊客來嘉義，沉浸在高山茶文化、觀光與產業的旅遊體驗。

2024高山茶都活動今天在中埔鄉農會金蘭分部舉行宣傳記者會，翁章梁特別提前到會場關心布展進度，叮嚀各項細節與動線規劃，期待帶給全台旅客最佳體驗。

翁章梁致詞說，為讓民眾完整體驗「高山茶都．嘉義」的美好，今年除擴大邀請嘉義五大茶區業者、增加品茗茶席及展館布置範圍，更延伸結合特色產業、伴手禮產業、旅館及民宿產業，打造一場好看、好喝、好玩、還有旅遊好康的茶旅盛宴。

縣府表示，今年展覽內容包括「高山茶旅」以高山實景打造沉浸投影體驗區，設置「螢火蟲」、「流瀑」主題茶席，以年輕茶師創作的五大茶區主題茶飲與互動裝置的「潮茶文旅」，展現茶之南道、茶之北道特色的「五大茶旅」，融合創意與傳統的「戶外特色茶棧」，以及展示茶品與文創商品的「茶產業館」。

其中「戶外特色茶棧」地點在金蘭分部戶外場域，增加年輕人購買、品茶機會及年長者休憩空間，邀請在地二代、三代年輕茶師和茶店進駐，包括「茶屋書店」、「仙來搖搖」、「起風」及「嵐森茶語」等，展售創意、創新茶品項。

「茶屋書店」老闆劉宥鑫說，他設計茶的包裝就像一本書，可以重複利用不會浪費，並把茶的故事都寫在裡面，茶盒的外觀可以刻送人的字句，具有收藏的價值。

2024高山茶都活動12月21日至29日於嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部舉辦。（編輯：郭諭儒）1131217