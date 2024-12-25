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輝達擬在台設海外總部 選址考量、經濟效益一次看懂

2024/12/25 18:33（12/25 18:49 更新）
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輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北25日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）傳出將比照美國矽谷總部規模，在台灣設立海外總部，消息一出引發熱議，各縣市首長摩拳擦掌，動作頻頻。輝達擴大在台投資，有助拉抬台灣整體科技供應鏈在國際扮演更吃重的角色。

輝達執行長黃仁勳18日接受美國「連線雜誌」（Wired）專訪釋出好消息，稱「GB200正滿載生產、進展順利」，加上下一代GB300也可望於明年第一季問世，台廠供應鏈軍心穩定。

如日中天的科技巨擘輝達，海外總部傳出屬意設在台北市，立刻引發高度關注。專家分析，從地方政府配合度、產業聚落效應、交通便利性等角度來看，台北市是輝達首選，但北市可釋出土地稀少，折衷做法可採取市府開放公有土地的地上權方式。

姑且不論最後「花落誰家」，外界關注輝達選址考量以及能為台灣創造的經濟效益為何。

輝達為什麼要來台灣設海外總部？

輝達與台灣供應鏈合作密切，由晶圓代工廠台積電製造晶片，廣達和緯創等代工廠負責組裝伺服器，其他關鍵零組件包括散熱模組、電源供應器和機殼也來自台廠。輝達在台灣設立海外總部，可以提高與供應鏈上下游溝通效率。

輝達在台灣第一座研發中心位於內湖科學園區，未來將遷往空間更大的南港潤泰玉成辦公大樓，從3樓到17樓都由輝達承租。南港是高鐵、台鐵、捷運和客運4大路網匯聚的中心，具備交通優勢，可快速串連內科、南軟甚至竹科，且南港展覽館經常舉辦國際會展，有助於拓展營運觸角。

此外，輝達打造的Taipei-1超級電腦算力中心已建置在高雄亞洲新灣區，市府正極力爭取Taipei-2超級電腦和輝達第二座研發中心都能落腳高雄。

台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真對中央社記者表示，輝達計劃擴大在台灣投資，反映出台灣整體AI供應鏈在全球確實占有至高地位，吸引輝達、超微（AMD）和美國雲端運算大廠持續布局台灣。輝達希望能在台灣設立海外總部，也代表將與台灣供應鏈維持更緊密的合作關係。

輝達海外總部選址會考慮哪些面向？

若比照美國矽谷總部規模，輝達尋求的土地面積高達3公頃（約9075坪）以上，比台北市第一殯儀館拆除後的6000多坪空地還大，無論在輝達未來新據點南港或台北市其他行政區，都很難找到這麼大面積的公有土地。如果台北市沒有適合地點，輝達勢必得考慮新北市、桃園市或北部其他地區。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，外商來台灣投資，最關心的面向是營運據點所在地的地方政府好不好溝通、配合度高不高，其實買地是小事，外商更重視與地方政府的溝通，以免未來須付出更多的行政成本。

徐佳馨表示，外商關心的第二個面向是產業聚落，例如台積電所在地有竹科，工具機等精密科技產業大多落腳台中，產業聚落的好處是方便找廠商，供應鏈上下游溝通更順暢，如果有新技術問世，也比較不容易被排除在資訊圈之外。第三個面向是客觀環境，例如交通便利性、土地取得，以及人才好不好找。

北北桃都積極爭取輝達進駐，哪個縣市最有機會中選？

台北市府組成跨局處專案小組，積極了解輝達設址需求，全力協助促成。新北市府已提供新店、林口等多筆面積大於3公頃的土地，以及相關優惠措施給輝達進行評估。桃園市府也已向輝達提出海外企業總部規劃建議書。

徐佳馨分析，輝達最理想的海外總部地點應該是台北市，除了缺少大面積土地之外，其他條件都符合；桃園市雖然有土地但缺乏產業聚落，新北市以Google進駐的板橋遠東通訊園區比較適合。她建議地方政府可以考慮開放公有土地的地上權方式，解決輝達的用地需求。

劉佩真則認為，台北市確實是輝達建置海外總部的最佳地點，但礙於台北市土地和腹地相對不大，選址範圍有可能擴大到北台灣其他區域，包括桃園市與新竹縣市都有機會中選。

輝達擴大投資可以帶來什麼經濟效益？

輝達規劃來台設立海外總部，與Google在板橋成立辦公大樓的背景很像，都屬於類研發基地，具有指標意義，不僅能吸引更多外商來台投資，也能帶動國內外人才群聚效應。

產業人士指出，近年來中央和地方政府不斷爭取科技大廠來台投資，可以強化「矽盾」概念，提高其他國家對台灣科技供應鏈的依賴，補強國防不足之處，另一方面也有助於促進台灣產業升級，有一舉數得的效果。（編輯：林淑媛）1131225

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