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房仲：桃中南高前3季房市買氣10年新高 桃園冠六都

2024/12/16 16:30
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（中央社記者何秀玲台北16日電）住商機構盤整六都民政局、地政局數據，統計全台六大都會區的家戶購屋比，今年前3季包括桃園市、台中市、台南市和高雄市四都，皆創近10年新高，其中受惠軌道建設話題，桃園家戶購屋比更居六都之冠。

家戶購屋比是指每100家戶數，有多少家庭買房。住商機構根據六都民政與地政數據，盤整各區域家戶數與買賣移轉棟數，進而計算各大都會區家戶購屋比，並比較區域購屋意願。

住商機構今天透過新聞稿指出，統計發現，六都今年前3季家戶購屋比，與去年同期相比皆明顯上揚，其中表現最突出為桃園，家戶購屋比達4%，象徵桃園市每百戶平均有4戶購屋。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，桃園市近年坐擁機場捷運、高鐵等軌道建設話題，又有多個重劃區相繼設立，磁吸雙北人口持續移入，房市交易熱度不減。

今年前3季家戶購屋比中，六都亞軍為台中市3.9%，僅次於桃園。賴志昶說，台中市海線行政區受惠於台中港、未來台中捷運藍線等大型建設，而北屯、西屯以及南屯等有重劃區議題加持，近期房市利多話題不斷。

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南二都的台南、高雄，今年前3季家戶購屋比分別達2.9%、3.1%，象徵每百戶中平均有約3戶買房。賴志昶認為，南二都過去房價基期偏低，吸引投資置產族群進駐，近期又有半導體龍頭進駐加持，相關產業鏈帶動地區高科技人才移入。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，今年前3季雖全台買氣升溫，各都家戶購屋比皆走揚，但10月起面對央行政策、銀行滿水位等議題，買方購屋意願大幅減弱，各區域成交量普遍下修，各界預測房市多頭走勢已盡，研判此次各都新高紀錄，將是未來幾年難以再觸及的天花板。（編輯：楊蘭軒）1131216

賴志昶
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