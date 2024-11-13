今年前10月房地合一稅收 台中新北均衝破百億元大關

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（中央社記者何秀玲台北13日電）住商機構統計財政部資料，今年1至10月全台個人房地合一稅收為新台幣565.99億元，年增84.8%，以台中市、新北市個人房地合一稅金額為第1名和第2名，分別為106.72億元、102.93億元。

統計財政部資料，若單以10月來看，全台個人房地合一稅收達新台幣64.52億元，年增52.6%，年增幅為今年各月最低。其中10月個人房地合一稅收王則由新北市拿下，稅收為15.05億元，年增136.7%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，顯示今年9月央行推出第7波信用管制而買氣收斂，但仍少見屋主降價，轉手者多以獲利出場，使全台房地合一無論是前10月或是10月的全台個人房地合一稅收都呈漲幅。

而新北、台中市個人房地合一稅金額表現驚人，今年僅花10個月時間，即破百億元大關，賴志昶分析，因新北市與台中市近年重劃區議題濃厚，今年上半年受惠於新青安貸款帶動，區域又多低總價熱門物件，轉手易有獲利空間，使2大縣市今年前10月占據個人房地合一稅收第1名與第2名。

不過，央行第7波信用管制措施，市場明顯趨冷，買方雖期待房價盤整，但不少屋主對價格頗有堅持，整體市場進入觀望階段，使10月房地合一稅收漲幅限縮。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，觀察10月房市買氣下修，但房價仍是鐵板一塊，任由政府、央行相繼打炒房仍紋風不動，在此情況下，央行今年12月續推信用管制措施的可能性正持續上升。

她提醒，買方近期市場空頭傳聞湧現，雖仍有不少消費者願追高價進場，但應特別注意資產機能性與未來性，避免因市場多空而讓房屋價格出現波動。（編輯：潘羿菁）1131113