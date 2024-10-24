全台6大音樂展演場館周邊房價 高雄世運館漲勢驚人

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（中央社記者何秀玲台北24日電）疫情後演唱會商機興起，國內外大咖歌手紛紛在台開唱，帶動周邊房市話題。住商機構彙整實價登錄資料，全台主要6大展演空間中，以台北大巨蛋附近房價每坪近新台幣百萬元最高，高雄國家體育場（世運主場館）5年房價增長逾1.2倍最驚人。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，國內大型展演空間選址大多位處蛋黃區交通要道，或周邊輔以捷運等大眾交通工具，生活機能成熟，房價自然具支撐力道。

根據實價登錄，全台各大展演空間周邊房價中，2024年以台北大巨蛋、台北小巨蛋附近每坪近百萬元最高；但若比較2020年以來的區域漲幅，5年來漲幅分別為18.4%及13%，價位增長空間相對有限。

賴志昶表示，兩大展館串連松山文創園區、捷運市政府站商圈及東區商圈東側，屬於北市蛋黃區地段，並鄰近捷運站點，機能性毋庸置疑，區段價位自然寸土寸金，但因原本房價基期較高的北市蛋黃區，相對漲幅較侷限。

各大展演空間中，以世運主場館周邊房價漲勢最強，該疫情期間2020年平均成交行情僅約每坪12.6萬元，5年來區域房價大漲125.4%，2024年平均實價行情來到每坪28.4萬元。

住商不動產南區執行協理林棋博分析，世運主場館除有大片綠地，又有高雄捷運世運站加持，並鄰近國軍左營總醫院，整體生活休憩與醫療機能俱全；不過此區域過去大多為眷村環境，近年來隨著半導體產業進駐，有不少豪宅建案於蓮池潭周邊興建，帶動整體市場漲幅。

統計全台6個大型音樂展演場館，台北市包括台北大巨蛋與台北小巨蛋，2024年周邊房價分別為99.9萬元、99.2萬元，較2020年漲幅為18.4%與13%。

桃園市包括國立體育大學綜合體育館（林口體育館）及樂天桃園棒球場，2024年周邊房價分別為35.9萬元、39.6萬元，與2020年相較增幅分別為45.3%與38%。

高雄市包括國家體育場（世運主場館）及高雄巨蛋，2024年周邊房價分別為28.4萬元、32.9萬元，與2020年相比增幅分別為125.4%與40%。

賴志昶提醒，整體而言，大型展演空間能帶來生活或商業機能，不過此類環境雖說便捷，但區域易有車流阻塞、噪音甚至震動等抗性，有意進場此類環境的自住客群，建議需針對區域優缺點進行多方評估。（編輯：張良知）1131024