科學園區地段夯 房仲：高科實中未開校房價先漲逾8成

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（中央社記者何秀玲台北4日電）住商機構盤整全台3大科學園區實驗中學周邊房價，包括尚未開校的高雄橋頭高科實中、台南市新市區南科實中、新竹市東區竹科實中，其中高科實中周邊房價成長逾8成，漲幅居冠。

住商機構今天發出新聞稿，根據實價登錄，全台3處周邊較具房市交易熱度的園區實驗中學，今年平均成交單價行情對比2020年，房價漲勢約達6至8成以上。

其中，以高科實中周邊房價漲勢最強，此校方圓2.5公里附近，2020年平均成交行情約每坪新台幣15.9萬元，今年平均成交行情漲至每坪29.7萬元，漲勢達86.8%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，高科實中周邊有高雄科學園區、楠梓產業園區，高科實中被稱為「科技新貴搖籃」，而高科實中位處橋頭新市鎮，周邊受惠於半導體產業進駐等議題，房市前景看漲。

另外，針對台南市新市區的南科實中，根據實價，今年平均成交單價為每坪29.7萬元，與2020年平均成交單價16.4萬元相比，周邊房價漲幅為81.1%；賴志昶表示，南科實中位處南科火車站旁，受惠於南科園區人才相繼移入，成為新興富人聚落，讓周邊不動產市場景氣蓬勃發展。

竹科實中位於新竹市東區，今年平均成交單價每坪49萬元，與2020年平均成交單價30.7萬元相比，周邊房價漲幅為59.6%。

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住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，園區實驗中學不僅服務園區員工及周邊設籍居民，此類學校提供高品質教育與大片綠地，磁吸半導體人才入住，為區域房市加值不少。

她表示，此類園區議題雖被視為房市指標，但若是全球金融結構發生變化，難免房市出現泡沫化，消費者若僅為投資需求而進場，適逢近期房市受央行信用管制措施而趨冷，需格外注意市場波動。（編輯：張良知）1131204