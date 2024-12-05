路透：台積電與輝達洽談在美國廠生產AI晶片Blackwell

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（中央社台北5日綜合外電報導）路透社引述3位知情人士的說法報導，晶圓代工龍頭台積電正與人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）洽談，要在台積電的美國亞利桑那州新晶圓廠生產AI晶片Blackwell。

這些消息人士透露，台積電已經在為這座新廠房於明年初開始投產進行準備。

輝達自今年3月推出Blackwell後，就一直委託台積電的台灣晶圓廠製造這款晶片。

輝達已經從包括生成式AI和力求大幅提升運算能力的顧客看到對Blackwell的高度需求。輝達指出，這種晶片執行像是聊天機器人提供答案之類任務時，速度可提升30倍。

這項協議若順利敲定，將有助於為預計明年開始量產的台積電亞利桑那州新廠房爭取到另一客戶。

台積電與輝達對此拒絕置評。

其中2名消息人士說，蘋果（Apple）與超微（Advanced Micro Devices）是台積電亞利桑那廠目前的客戶。

然而，儘管台積電計劃在亞利桑那廠進行Blackwell晶片的前端生產，產品仍須送回台灣封裝。

這2名消息人士強調，亞利桑那廠不具備Blackwell晶片所需的CoWoS封裝產能。台積電的CoWoS產能全部位在台灣。

台積電正斥資數以百億美元計，在亞利桑那州鳳凰城打造3座晶圓廠，這項建廠計畫已經獲得美國政府巨額補貼。（譯者：洪啓原/核稿：何宏儒）1131205