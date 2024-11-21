本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
輝達
新聞專題
輝達1/292
首頁 / 產經

黃仁勳看Blackwell需求強勁 點名感謝台廠供應鏈夥伴

2024/11/21 11:39（11/21 11:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
黃仁勳今年6月2日在台大展示NVIDIA Blackwell平台技術。（中央社檔案照片）
黃仁勳今年6月2日在台大展示NVIDIA Blackwell平台技術。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在線上法人說明會中表示，Blackwell平台需求持續強勁，未來數季出貨將明顯增加；他特別點名感謝台積電、京元電、矽品精密、鴻海、廣達、緯穎等台廠供應鏈夥伴，持續密切合作增加Blackwell平台供應。

人工智慧晶片大廠輝達今天在美股盤後公布第3季財報，並透過線上說明會回應法人提問。

展望人工智慧（AI）平台Blackwell出貨狀況，輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）指出，下一代資料中心Blackwell處理平台量產出貨已按照計畫在第4季展開，預計2025年可持續爬升，輝達會在第4季及之後同步出貨Hopper和Blackwell平台。

不過她指出，Hopper和Blackwell系統仍受到供應限制，預期2025年Blackwell處理平台將可加速供應。

黃仁勳在回應法人提問時表示，供應鏈夥伴正做出最佳的努力提升Blackwell平台出貨，2025年輝達會持續與供應鏈夥伴密切合作，增加Blackwell平台供應。

黃仁勳指出，Blackwell平台需求持續強勁，供應和第4季開始的出貨規劃比預期要好，處於良好狀況。他也預期，2025年輝達Hopper平台市場需求將持續，未來數季Blackwell平台出貨將明顯增加。

談到供應鏈夥伴，黃仁勳在回應法人提問時，特別點名包括台積電、京元電、日月光投控旗下矽品精密、鴻海、廣達、緯穎等台廠夥伴，感謝供應鏈與輝達合作努力供貨。

黃仁勳表示，輝達在AI資料中心和基礎建設的工程經驗已累積許久，不過因應客戶在全球的布建需求，仍有些工程課題需要克服。他指出，Blackwell系統整合多種晶片和不同方式的冷卻方案，布建在全球各式的資料中心，這複雜的建置過程「簡直可說是奇蹟」。

市調機構集邦（Trendforce）先前估計，今年輝達近90%的繪圖處理器（GPU）產品是Hopper平台，包括H100、H200及針對中國客戶的特規版H20；輝達Blackwell平台將於2025年放量，可望成為市場主流，並帶動CoWoS先進封裝需求成長。（編輯：張良知）1131121

延伸閱讀
輝達Q3營收創新高獲利優於預期 但盤後股價下跌輝達擴大結盟微軟 展示Blackwell架構虛擬機器鴻海合作輝達打造AI工廠 台灣廠12月生產墨西哥明年初量產川普勝選華爾街延續漲勢 輝達成史上首家市值破3.6兆美元企業
黃仁勳
輝達財測未滿足市場高標 AI族群股價承壓黃仁勳為張忠謀新書站台？ 張淑芬：不會麻煩人家
克瑞斯
「輝達日」受關注 紐約投資人齊聚酒吧看財報
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
輝達財測未滿足市場高標 AI族群股價承壓
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：