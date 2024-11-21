黃仁勳看Blackwell需求強勁 點名感謝台廠供應鏈夥伴

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在線上法人說明會中表示，Blackwell平台需求持續強勁，未來數季出貨將明顯增加；他特別點名感謝台積電、京元電、矽品精密、鴻海、廣達、緯穎等台廠供應鏈夥伴，持續密切合作增加Blackwell平台供應。

人工智慧晶片大廠輝達今天在美股盤後公布第3季財報，並透過線上說明會回應法人提問。

展望人工智慧（AI）平台Blackwell出貨狀況，輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）指出，下一代資料中心Blackwell處理平台量產出貨已按照計畫在第4季展開，預計2025年可持續爬升，輝達會在第4季及之後同步出貨Hopper和Blackwell平台。

不過她指出，Hopper和Blackwell系統仍受到供應限制，預期2025年Blackwell處理平台將可加速供應。

黃仁勳在回應法人提問時表示，供應鏈夥伴正做出最佳的努力提升Blackwell平台出貨，2025年輝達會持續與供應鏈夥伴密切合作，增加Blackwell平台供應。

黃仁勳指出，Blackwell平台需求持續強勁，供應和第4季開始的出貨規劃比預期要好，處於良好狀況。他也預期，2025年輝達Hopper平台市場需求將持續，未來數季Blackwell平台出貨將明顯增加。

談到供應鏈夥伴，黃仁勳在回應法人提問時，特別點名包括台積電、京元電、日月光投控旗下矽品精密、鴻海、廣達、緯穎等台廠夥伴，感謝供應鏈與輝達合作努力供貨。

黃仁勳表示，輝達在AI資料中心和基礎建設的工程經驗已累積許久，不過因應客戶在全球的布建需求，仍有些工程課題需要克服。他指出，Blackwell系統整合多種晶片和不同方式的冷卻方案，布建在全球各式的資料中心，這複雜的建置過程「簡直可說是奇蹟」。

市調機構集邦（Trendforce）先前估計，今年輝達近90%的繪圖處理器（GPU）產品是Hopper平台，包括H100、H200及針對中國客戶的特規版H20；輝達Blackwell平台將於2025年放量，可望成為市場主流，並帶動CoWoS先進封裝需求成長。（編輯：張良知）1131121