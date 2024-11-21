輝達Q3營收創新高獲利優於預期 但盤後股價下跌

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（中央社舊金山20日綜合外電報導）美國晶片大廠輝達公司（Nvidia）今天指出，受惠人工智慧（AI）晶片需求持續強勁，第3季營收創歷史新高，獲利達190億美元（約新台幣6172億元），但盤後股價下跌。

法新社報導，輝達第3季營收達351億美元，較市場預期高出20億美元左右。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳表示：「AI時代全速發展，推動全球轉向輝達運算。AI正在改變每個產業、公司和國家。」

黃仁勳指出，輝達備受期待的Blackwell處理平台已全面投產，並見到外界對新產品及當前一代Hopper處理器的「驚人需求」。

他說：「企業正在採用自主AI以徹底改變工作流程。隨著實體AI突破，工業機器人投資正大幅增加，各國已意識到發展國家級AI和基礎設施的重要性。」

在AI熱潮持續讓華爾街感到興奮之際，輝達本月初已超越蘋果公司（Apple）成為全球市值最高的企業。

但輝達公布財報後，盤後交易股價下跌約2%，來到143.24美元。投資人可能對輝達表示預期從處理器賺取的利潤將縮減的說法感到憂心。

eMarketer分析師彭恩（Jacob Bourne）表示，「儘管輝達透過軟硬體整合技術CUDA保持技術領先，並在AI基礎設施方面具有先發優勢，2025年執行失誤的空間很小」，但「特別是考量到Blackwell推出的不確定性，以及超微（AMD）和其主要客戶內部晶片開發等競爭加劇」。

此外，市場也可能在權衡地緣政治因素，像是川普明年1月重新掌權後美中貿易爭端等潛在狀況。

輝達仰賴台積電提供市場渴求的圖形處理單元（GPU）。

在最新財報出爐前，輝達股價今年迄今上漲近3倍，今年來貢獻標準普爾500指數漲幅1/3。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1131121