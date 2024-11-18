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美媒：輝達Blackwell延遲 伺服器出現過熱問題

2024/11/18 02:50
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（中央社舊金山17日綜合外電報導）美國科技新聞網站The Information報導，面臨延遲出貨的人工智慧（AI）晶片大廠輝達新一代Blackwell晶片，其配套伺服器出現過熱問題，導致一些客戶擔心他們沒有足夠時間籌備和運行新數據中心。

The Information今天引述熟知內情的消息人士報導，當Blackwell繪圖處理器（GPU）連接設計可搭載多達72個晶片的機架伺服器時，出現過熱情況。

報導指出，根據曾經設法解決相關問題的輝達公司（NVIDIA）員工，以及知情的客戶和供應商表示，輝達已經數度要求供應商變更機櫃設計，以解決過熱問題。報導沒有點名是哪些供應商。

輝達發言人致路透社聲明說：「輝達正與領先的雲端服務供應商合作，那是我們工程團隊和流程上不可或缺的一環。工程上的迭代是正常而且符合預期的。」

輝達於3月推出Blackwell晶片，先前並曾表示將於第2季出貨，後來出現延宕，可能影響諸如Meta Platforms、Alphabet旗下谷歌公司（Google）和微軟公司（Microsoft）等業者。（譯者：何宏儒）1131118

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