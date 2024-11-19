鴻海合作輝達打造AI工廠 台灣廠12月生產墨西哥明年初量產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海今天宣布，與人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）合作，打造下世代AI工廠（AI Factory），鴻海採用輝達Omniverse平台，以數位孿生（Digital Twins）技術，在墨西哥和台灣廠區導入多項技術，加速AI工廠布建。

輝達於美國時間18日在自家部落格貼文指出，鴻海集團墨西哥工廠將於2025年初開始量產，台灣AI工廠將於今年12月開始生產。

鴻海上午透過新聞稿指出，2023年的鴻海科技日（HHTD23），雙方首次對外展示相關合作，鴻海運用輝達Omniverse平台，創建台灣新竹廠房的3D數位孿生自動化產線。

以Omniverse技術在新竹廠區自動化產線基礎，結合數位孿生技術，鴻海進一步擴展海外據點，鴻海指出，墨西哥工廠建造過程中，便運用Omniverse平台技術，同時導入Isaac機器人技術，結合AI驅動模擬的Modulus以及OpenUSD數據標準等技術。

鴻海指出，數位孿生技術的核心，在於能快速複製以及規模化，這是鴻海強化全球布局的關鍵，藉由這項技術在全球各地加速複製和建立生產線。

輝達指出，AI伺服器核心Blackwell平台已全面量產，鴻海採用輝達多項關鍵技術，開發工業級AI模擬軟體，加速鴻海台灣和墨西哥廠區布建。

輝達表示，藉此鴻海墨西哥廠區可節省成本，每年降低能源使用比重可超過30%。（編輯：林家嫻）1131119