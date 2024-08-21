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鴻海再注資墨西哥和美國 擴北美AI伺服器產能

2024/8/21 22:06（8/21 22:15 更新）
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圖為鴻海集團新北市土城總部。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海今天晚間公告，新加坡子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.，取得旗下工業富聯墨西哥子公司FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，投資金額2.412億美元（約新台幣77億元）。

鴻海也公告，子公司Cloud Network Technology USA Inc.取得Foxconn Assembly LLC.股權，投資金額2.53億美元（約新台幣80.7億元）。根據年報，Foxconn Assembly LLC.位於美國德州休士頓。

產業人士指出，鴻海再注資工業富聯墨西哥子公司、美國德州子公司，主要目的擴大AI人工智慧伺服器產能，服務北美客戶。

產業人士分析，工業富聯不僅在墨西哥設立表面組裝技術（SMT）產線，在美國和越南SMT產線也已建置，加上台灣既有產線，工業富聯持續在中國以外製造組裝高階AI伺服器產線。

鴻海旗下鴻騰精密科技今天晚間也公告，透過旗下子公司再注資1.8億歐元（約新台幣63.8億元），給FIT Voltaira Autokabel Gruppe GmbH。

鴻騰在7月中旬曾公告，子公司FIT Voltaira收購德國高壓線束Auto-Kabel集團，投資金額7250萬歐元（約新台幣25.57億元），布局電動車電氣化應用。鴻騰旗下FIT Voltaira主要布局車用線束技術，是傳感、連接和電氣化解決方案供應商，近年鎖定電動車用解決方案。（編輯：楊凱翔）1130821

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