傳Google擬攜手鴻海 於印度生產Pixel智慧手機
2024/5/24 09:16（5/24 10:04 更新）
（中央社舊金山23日綜合外電報導）兩位知情人士今天表示，Alphabet旗下的谷歌公司（Google）正計劃在印度南部坦米爾那都邦（Tamil Nadu）生產Pixel智慧型手機，並已與台灣鴻海合作。
路透社報導，因為未獲授權與媒體交談，一位不願透露姓名的消息人士表示，Google「將在該邦…現有的鴻海工廠（位於坦米爾那都邦）生產最新型號的智慧型手機」。
鴻海已經在坦米爾那都邦清奈（Chennai）附近的一家工廠組裝蘋果（Apple）iPhone。
在中國和美國之間地緣政治局勢緊張之際，全球大型製造商正在尋求將供應鏈分散到中國以外的地區，並考慮將印度列為選項之一。
消息人士表示：「對坦米爾那都邦的投資，與有報導指出Dixon和Google在印度合作生產智慧型手機是兩件不同的事。」他補充說，這一決定是在坦米爾那都邦官員會面後做出的。
Google、鴻海和坦米爾那都邦政府沒有立即回應路透社的置評請求。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1130524
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