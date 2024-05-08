Pixel 8a輕旗艦AI手機開放預購 Google台灣團隊高度參與開發

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（中央社記者吳家豪台北8日電）Google宣布最新人工智慧（AI）輕旗艦手機Pixel 8a今天在台灣推出並開放預購，包括曜石黑等3款顏色，將於14日上市。

透過內建Tensor G3自研晶片，可使用原本搭載在旗艦機Pixel 8與Pixel 8 Pro系列上的AI創新功能，包含AI助理Gemini、完美合照、畫圈搜尋、魔術降噪等。

Pixel 8a在台灣推出曜石黑、陶瓷米與海灣藍3款顏色，並提供128 GB儲存空間選項，售價新台幣1萬6490元。為滿足使用者對較大儲存空間的需求，Pixel 8a曜石黑版本將首次在台推出256 GB容量選項，售價1萬8490元。

Google台灣Pixel硬體技術專案管理總監沙姆（Sumi Sam）在官方部落格發文表示，Pixel 8a是Pixel A系列的第6代裝置，台灣硬體工程研發團隊也高度參與開發。

他指出，Pixel 8a新增許多升級功能與特色，包含亮度更高、更抗刮的Actua螢幕，亮度提升40%，即使在艷陽環境下，也能讓清晰查看螢幕；可開啟最高120Hz螢幕更新率，讓瀏覽網頁滑動螢幕或切換應用程式時，都能順暢運行。

影片來源：Google Taiwan

在鏡頭配置上，Pixel 8a擁有6400萬畫素的主鏡頭、1300萬畫素的超廣角鏡頭與1300萬畫素前置鏡頭，即使在遠處、夜晚或室內比較昏暗的低光源環境，也可以透過夜視模式與高解析變焦功能，拍出出色照片。

沙姆說，透過Tensor G3自研處理器，Pixel 8a可以進一步運用最新的Google AI技術。例如「完美合照」功能透過在裝置上運行的演算法，從一系列拍攝照片中，選出每個人最好看的表情並將相似照片融合，帶來一張更完美的團體照。

「魔術修圖」功能運用Google生成式AI技術，透過輕觸幾下就能調整照片中人物、物品的位置與大小，還能使用內建設定，讓照片的拍攝主題更加突出。

「魔術降噪」功能可以輕鬆消除影片中背景出現的風聲、人聲等環境雜音，讓影片中的聲音焦點能夠更加清晰。

使用者也可以在Pixel 8a上使用新推出的內建AI助理Gemini，用文字、語音指令或加入圖片分享的方式，幫助構思家人慶生派對主題、規劃一趟週末輕旅行，或是幫忙想一段有趣的生日賀詞等。（編輯：張良知）1130508

影片來源：Google