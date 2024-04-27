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彭博：蘋果再找上OpenAI 談生成式AI用於新iPhone

2024/4/27 16:14（4/27 16:31 更新）
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圖為iPhone 15 Pro系列。（中央社檔案照片）
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（中央社26日舊金山綜合外電報導）彭博今天報導，蘋果公司（Apple Inc.）已與人工智慧（AI）開發商OpenAI重啟討論，想將後者的生成式AI技術運用在今年稍晚將推出的新款iPhone中新增的一些功能。

路透社報導，彭博（Bloomberg News）引述知情人士的說法指稱，這兩家公司已經開始討論可能達成的協議內容條款，以及如何將OpenAI的功能整合到蘋果下一代行動作業系統iOS 18當中。

蘋果和OpenAI沒有立即回應路透社的置評請求。

彭博3月報導，蘋果與Google（谷歌）洽談取得Gemini聊天機器人的授權，以應用在iPhone的新功能。

彭博今天的報導則表示，蘋果尚未就使用哪家業者的AI技術做出最後決定，最後可能與OpenAI和Google皆簽約，或完全選擇另一家供應商。

生成式AI可根據文字提示（prompt）產生如真人的反應。相較於微軟（Microsoft）和Google等對手已將生成式AI用在產品中，蘋果在推出相關功能方面進度較慢。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130427

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