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蘋果5/3財報 市場關注電動車和生成式AI計畫

2024/4/6 12:25
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）蘋果（Apple）將於5月3日公布財報，電動車和機器人計畫、iPhone在中國銷量、Vision Pro銷售狀況、生成式AI（Gen-AI）進展等議題，將成為法人關注焦點。

根據官網訊息，蘋果將於美國時間5月2日下午（台灣時間5月3日上午）公布2024會計年度第2季（截至3月底）的季度財報，屆時庫克（Tim Cook）將在線上回應法人提問。

蘋果電動車計畫是否告吹，外界高度關注。外媒5日引述美國加州政府機關資料，蘋果3月27日在當地數個辦公室合計裁員614人。彭博（Bloomberg）指出，這與蘋果取消電動車製造計畫有關。

外媒先前報導，蘋果決定放棄電動車開發專案。蘋果從未公開承認公司的電動車計畫，但多年來媒體持續外洩相關消息。

彭博日前也報導，蘋果決定終止長達10年的電動車開發計畫後，致力發展家用個人機器人。

外界也聚焦iPhone在中國銷量，外媒在3月底報導，2月蘋果iPhone在中國出貨量較去年同期下降33%，2月是iPhone出貨量連續第2個月下降，這意味中國市場對iPhone需求持續下滑。

在iPhone於中國市場銷量放緩時刻，庫克3月下旬親自造訪中國，他表示，蘋果將繼續增加在中國研發投資，此外Vision Pro今年會在中國開賣。

庫克指出，中國是蘋果重要市場和關鍵供應鏈夥伴，蘋果持續加大對中國供應鏈研發和銷售投入。

全球科技大廠在生成式AI應用競爭激烈，蘋果相關進度也備受關注，庫克在2月底蘋果年度股東會上表示，蘋果計畫在今年稍晚公布更多關於使用生成式AI的計畫。

此外，蘋果是否在5月初推出新款iPad平板電腦，市場也高度期待。外媒報導，新款iPad Pro將搭載蘋果最新M3晶片，以及重新設計過的新版鍵盤Magic Keyboard和觸控筆Apple Pencil。（編輯：郭無患）1130406

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