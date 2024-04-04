放棄電動車 彭博：蘋果發展家用機器人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山3日綜合外電報導）法新社今天援引財經媒體彭博（Bloomberg）報導指出，蘋果（Apple）工程師正致力發展家用個人機器人。數週前，這家iPhone製造商剛決定終止長達十年的電動車開發計畫。

彭博引述匿名知情人士的話報導，蘋果正在開發一款機器人，它可在家中跟著人們走動並提供協助。

報導指出，這項計畫正處於起步階段，目前尚不清楚它是否將進展至一個蘋果開賣的商品。蘋果並未回覆置評請求。

總部位於加美國州的蘋果以iPhone與向用戶銷售數位內容和服務著稱，但也一直在另謀財路。

根據美國媒體報導，蘋果最近決定放棄電動車開發專案，長達10年的計畫就此劃下句點。

蘋果從未公開承認公司的電動車計畫，但多年來媒體持續外洩相關消息。

蘋果據報已將員工從關門大吉的汽車部門，移轉到人工智慧（AI）專案。

彭博報導指出，這項機器人計畫由蘋果硬體工程部門以及其AI和機器學習小組負責監督。

蘋果6月將在它矽谷園區舉行年度全球開發者大會（WWDC），分析家已迫不及待要一窺蘋果在AI領域的進展。

全球各大科技公司，包括谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、Meta和亞馬遜（Amazon）在內，都在快速開發與部署AI商品。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130404