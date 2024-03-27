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蘋果WWDC年度開發者大會6/11舉行 邀學生參與現場特別活動

2024/3/27 08:48（3/27 09:11 更新）
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（中央社記者吳家豪台北27日電）蘋果公司今天宣布，年度全球開發者大會（WWDC）將於台灣時間6月11日至15日在線上舉行，部分開發者和學生將有機會於會議開幕當天，在蘋果總部Apple Park實體參與特別活動。

蘋果在官網發文說明，所有開發者皆可免費參與WWDC24，會議中將發表iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和visionOS等作業系統的近期創新。

蘋果全球開發者關係副總裁普萊斯考特（Susan Prescott）表示，WWDC的重點在於分享新想法，並為優秀開發者提供創新工具和資源，幫助他們打造更精彩的事物。

蘋果指出，開發者和學生將能透過收看Keynote發表會，發掘最新的蘋果軟體和技術。今年議程將包括影片環節，以及與蘋果設計師和工程師互動、與全球開發者社群交流的機會。

WWDC24將於台灣時間6月11日提供實體活動體驗，開發者將有機會在Apple Park觀看Keynote發表會、與蘋果團隊成員見面，以及參加特別活動。

為了支持新一代開發者，蘋果舉辦Swift Student Challenge學生挑戰賽，今年的申請者將於3月28日收到結果通知，獲獎者將有資格申請Apple Park的實體活動體驗。作品獲得青睞的50名傑出獲獎者（Distinguished Winners），將受邀前往加州古柏迪諾（Cupertino）體驗3天的活動。（編輯：郭無患）1130327

#WWDC
#台灣
#蘋果
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