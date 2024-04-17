國泰NBA國際高中邀請賽 傳奇扣將威金斯將來台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北17日電）國泰金控今年再攜手NBA，4月26至28日將舉辦NBA國際高中邀請賽，主辦單位今天宣布，綽號「人類精華影片」的傳奇扣將威金斯將加入「法國小跑車」帕克行列，來台與球迷相見歡。

威金斯（Dominique Wilkins）身為美國職籃NBA亞特蘭大老鷹隊最具代表性的傳奇球星之一，生涯共9次入選NBA全明星賽，曾在1985-86賽季榮膺NBA得分王，生涯總得分2萬6668分排名歷史第15位，並在2006年入選籃球名人堂，後於2022年入選NBA 75大球星。

球員時期的威金斯爆發力驚人，最讓球迷津津樂道就是他招牌的「大風車灌籃」，而他也曾在1985年及1990年，兩度獲得NBA灌籃大賽冠軍的殊榮。

2024國泰NBA國際高中邀請賽將於4月26至28日登場，將由今年高中籃球聯賽（HBL）的亞軍光復高中、第4名的松山高中，迎戰受邀來台的日本籃球名校福岡第一高校、開志國際高校。

國泰金控發布新聞稿表示，這次邀請兩位名人堂巨星來台，除了先前已公布的退役球星帕克（Tony Parker）外，另一位就是威金斯，將一起指導4支高中球隊，並從中挑選20名表現出色的年輕球員，前往新竹縣體育館參與「未來之星挑戰賽」。

國泰金控表示，包括26、27日的高中菁英選拔賽，以及27日球星見面會，今晚6時將在全國7-ELEVEN門市ibon機台及ibon網站開放免費索取門票。（編輯：張雅淨）1130417