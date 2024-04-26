國泰NBA國際高中邀請賽 帕克期待在台體驗

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（中央社記者黎建忠台北26日電）2024國泰NBA國際高中邀請賽今天下午登場，此次受邀來台的2大前NBA球星帕克、威金斯也首度攜手亮相。帕克提到，自己很喜歡去新的地方和環境，很期待這3天在台灣的體驗。

有4枚美國職籃NBA冠軍戒的「法國小跑車」帕克（Tony Parker），以及入選75大球星的威金斯（Dominique Wilkins）都是首度來台，2人今天都說時差還沒調整過來相當疲憊，但還是很敬業的出席活動，並給台灣年輕球員許多建議。

現年64歲的威金斯，在球員時代就以驚人的體能和誇張的灌籃動作聞名，他在接受主持人提問時說道，從前任NBA主席開始，就致力於全球化，「因此我們都身負著推廣的使命。」

帕克更是直言提到，自己就是NBA全球化之下的產物，「我記得10歲的時候在摩納哥看到一場夢幻一隊和法國隊的練習賽，當時法國隊輸了80幾分，但也因為這樣，奠定了我想要成為NBA第一個歐洲的控球後衛。」

威金斯也建議高中球員，真正的努力是在球場之外，「除了日常生活需要有所犧牲之外，練球時也要多練一些自己不擅長的部分。」

帕克則是強調，年輕球員不要害怕作夢，夢想要夠大才會逼自己去實現，「如果自己的夢想說出來沒有被笑，那就表示這個夢想不夠偉大。」

國泰NBA國際高中邀請賽這次共有地主的光復高中、松山高中以及日本的福岡第一、開志國際高校等4支球隊參與，今、明2天會先進行對抗賽，最後會選出20名表現優異的球員，參加28日在新竹體育館的「未來之星挑戰賽」。（編輯：陳政偉）1130426

2024國泰NBA國際高中邀請賽26日登場，特別邀請前NBA球星帕克（Tony Parker）來台，賽前記者會上，帕克分享球員生涯最難忘的時刻。中央社記者王騰毅攝 113年4月26日

2024國泰NBA國際高中邀請賽26日登場，賽前邀請前美國職籃NBA球星威金斯（Dominique Wilkins）分享球員生涯最難忘的時刻。中央社記者王騰毅攝 113年4月26日