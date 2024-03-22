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高雄新市鎮2期開發進度超前 預計114年下半年完工

2024/3/22 16:44（3/22 17:21 更新）
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高雄新市鎮第2期發展區（配合科學園區）開發案區段徵收工程進行中，內政部長林右昌（前左）22日前往視察，關心工程進度。中央社記者蔡孟妤攝 113年3月22日
高雄新市鎮第2期發展區（配合科學園區）開發案區段徵收工程進行中，內政部長林右昌（前左）22日前往視察，關心工程進度。中央社記者蔡孟妤攝 113年3月22日
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄新市鎮第2期發展區（配合科學園區）開發案區段徵收工程進行中，內政部長林右昌今天前往關心進度。林右昌說，目前進度超前約5%，預計可在114年下半年陸續完工，並交付廠商建廠。

林右昌致詞時表示，高雄近年的進步發展，不只市民看得到，南部民眾也都有感受。在政府南北平衡、產業區域發展加持下，南部新高科技產業廊帶已形成，尤其橋科開發，代表南部半導體產業的鏈結跟成長。

林右昌說，高雄新市鎮第2期發展區（配合科學園區）開發案區段徵收工程是國土署主導開發，總工程費新台幣124.17億元，由內政部新市鎮開發基金支應，預計可創造1.1萬個高科技就業機會，年產值也可高達1800億元。

林右昌表示，目前工程進度超前約5%，預計可在民國114年下半年陸續完工，並依照期程交付廠商興建廠房；另外聯外交通工程也會依照地方需求加快腳步。而未來相關人才的進駐及培育，也會是重要工作，希望產官學攜手加油。

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內政部國土管理署南區都市基礎工程分署簡報指出，工程計畫範圍位於燕巢區、橋頭區面積約337公頃，其中包含科學園區257公頃及住商區80公頃，區內道路及附屬工程、排水、滯洪池等工程持續進行，預計114年6月到8月陸續完工。

簡報並指，高雄新市鎮北通台南市中心、南接高雄市中心，優良區位搭配交通條件優勢，可作為都市計畫及科學園區相互整合發展，科學園區依「新設園區設置區位及程序研商會議」結論，以區段徵收方式推動計畫執行。（編輯：黃世雅）1130322

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