林右昌訪侯友宜聚焦整體開發 新北：高度共識

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）內政部長林右昌今天與市長侯友宜見面，聚焦蘆洲南北側整體開發區審議進度，及重大建設補助議題，達成高度共識。侯友宜主動提出，每3個月定期會面，強化中央、地方聯繫溝通。

林右昌結束會議後，離開前被媒體堵訪，他簡單表示，今天會議彼此相當正面，也有意見的交換與共識。

市府晚間發布新聞表示，蘆洲南北側整體開發區，自民國109年8月送進內政部審議，迄今3年多，地方關心也期待，樂見內政部今天承諾加速審議。

市府說，林右昌提出蘆社大橋興建納入綠色運具、社子輕軌併入五泰輕軌等整體地區性交通整合議題，對此，建議由專業交通團隊評估，只要為雙北爭福利，新北全力支持，但審議速度不宜過慢。

侯友宜表示，新北還有很多都市計畫案及建設，要中央加速審議或核定經費，包括，新店十四張區徵案，板橋區浮洲及中和區灰瑤、三重銀新未來城，及土城、永和等5處行政園區等都市計畫案，盼望加速審議。

市府說，內政部對新北的反映，都有正向回應並支持，只要中央補助到位，新北勇於承擔責任，中央、地方一定要攜手合作。（編輯：張銘坤）1130321