石碇、坪林取水不易 侯友宜允解決自來水問題

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（中央社記者楊侃儒新北21日電）新北市政府今天上午舉行石碇區、坪林區行動治理座談，有里長反映山區民眾自來水取水不易，新北市長侯友宜表示，會請水利局協助解決取水問題，讓民眾可以用到簡易自來水。

侯友宜今天前往石碇區、坪林區參加行動治理座談會，有里長提出上述反映。他指出，會請水利局協助解決取水問題，讓山區民眾可以用到簡易自來水。

石碇區潭邊里長王萬紫接受中央社記者電訪時表示，目前石碇區沒有污水處理廠，部分廢水影響石碇民眾生活及景觀，水利局表示，石碇區污水下水道系統規劃總經費為新台幣1億2618萬7000元，預計接管戶為749戶，會向中央爭取納入污水下水道第六期建設計畫。

王萬紫也說，石碇山區也沒有自來水，遇到枯水期民眾就要想辦法取水，盼市府能協助與污水處理廠共同處理。

在坪林區座談會，里長關心水源保護區法令限制議題，城鄉局表示，水源特地區計畫已在1月底通過，其保安保護區增列容許使用項目，已放寬得設置總樓地板面積200平方公尺的農糧產品加工室，提供茶葉加工使用。

城鄉局表示，台北水源特定區計畫的保安保護區增訂容許使用的項目，包括得作公共服務或公共使用、農糧產品加工室。

坪林區坪林里長陳錦發接受中央社記者電訪時表示，坪林區內部分里內自來水管沒有延伸，如果遇到枯旱期，就要想辦法找水源，希望各單位多幫忙。

關於坪林區自來水延管工程，水利局表示，將持續爭取中央對偏鄉無自來水地區延管案的重視，目前先以鑿井、改善水源頭來因應用水需求。（編輯：林恕暉）1130321