殯儀館噪音、煙霧引民怨 侯友宜：優先改善環境

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市立殯儀館周邊環境吵雜、瀰漫煙霧，且回饋金發放不公、引起民怨，今天在板橋區里長座談成為討論焦點；市長侯友宜表示，已要求務必優先改善外部環境，並整頓內部。

市長侯友宜今天在板橋區公所辦里長座談，針對交通路況、汙水下水道、停車空間與基層溝通。他說，殯儀館問題，該面對就面對，要求務必優先改善外部環境，並整頓內部。

市府殯儀館回饋周邊500公尺的里，但因每個里的規模大小不一，每戶可分配的回饋金額不同，引起里民抱怨。民進黨新北市議員黃淑君告訴中央社記者，除回饋金，里長也反映殯儀館附近經常煙霧瀰漫、吵雜，影響周邊居民生活。

殯葬管理處長陳健民表示，會同環保局、警察局定期聯合稽查，勸導殯葬禮儀服務業，降低音量維護社區居住品質。館內也採用環保金爐，今年1月設置隔音牆，降低煙害與噪音污染。

陳健民說，已依里長建議完成「殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例」修正草案，正由法制局審議，後續提報市府通過後，交新北市議會審議。

對停車場需求，市府說，正興建溪北公園、忠孝公園、信義國小3處地下停車場，最慢於民國115年完工。至於黃石市場改建工程，將在今年底開幕。

對於民眾在意的台電輸電線地下化進度，經發局表示，今年預計施作大仁街、中正路325巷、瑞安街31巷等，其餘地下化案件則持續辦理。（編輯：林恕暉）1130319