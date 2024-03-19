新北板橋行動治理座談 黃國昌同框侯友宜會里長

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市政府今天舉行板橋區行動治理座談，民眾黨立委黃國昌出席與新北市長侯友宜同框，並與里長座談。黃國昌表示，城市治理與民生議題不分黨派，也願協助推動市政。

侯友宜下午至板橋區公所與板橋區126名里長座談，黃國昌、民進黨新北市議員黃淑君及山田摩衣出席，另有多名立委、市議員秘書或助理與會。

2024總統選舉後，侯友宜在新北市各區陸續舉辦里長座談，他今天接受媒體採訪表示，板橋許多里長都關心污水下水道、打通路口瓶頸、電桿地下化等問題，市府也將推動都市計畫、泰板輕軌案。

黃國昌於春節前成立板橋聯合服務處，他當時指出，致力做好國會工作，民眾黨將扎根基層，為2026年新北市長選舉打好組織基礎。

黃國昌下午接受媒體採訪時表示，他的責任區在新北市，只要時間允許，都希望聆聽基層心聲。尤其，地方建設需經費，他將與國民黨籍立委共推修改財政收支劃分法，以提高新北市的人均統籌分配款。

他指出，前兩天直接與侯友宜聯繫表達將出席座談會，以作為國會推動法案或政策參考。中央、地方不分黨派合作民生議題是好事，若市政需要幫忙，他在國會義不容辭、全力以赴。

黃淑君告訴中央社記者，基層很多里長認為許多已送件的都市更新審核進度不如預期，部分建設都卡在都市計劃無法落實，她要求市府加速推動。

新北市民政局表示，行動治理座談是公開行程，歡迎轄區各黨派民意代表與會，聽取基層心聲，一起推動市政。（編輯：戴光育）1130319

新北市長侯友宜（右）19日到板橋區出席行動治理座談會，與當地里長交流，入場時一一發放新春福袋向里長致意，現場互動熱絡。中央社記者王騰毅攝 113年3月19日

民眾黨籍立委黃國昌（中）19日到新北市板橋區參加新北市政府舉辦的行動治理座談會，傾聽基層聲音，盼作為國會推動法案或政策的參考。中央社記者王騰毅攝 113年3月19日