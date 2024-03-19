民團籲侯友宜反對老舊核電廠延役 新北：需專業評估

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（中央社記者高華謙、黃旭昇新北19日電）全國廢核行動平台今天邀新北市長侯友宜簽署「反對老舊核電廠延役」連署，並強調反對老舊核電廠延役；新北核安監督委員會說，無論重啟或延役都需經專業安全評估。

國民黨台北市立委王鴻薇等人今年1月在立法院舉行「糾正錯誤能源政策，藍委推修法讓核電廠延役」記者會並表示，台灣電力需求攀升，因應國際淨零排碳、重啟核能趨勢，新會期提出「核子反應器設施管制法」修正草案，明定不設定延役申請期限，盼在野合作下替能源政策做出重大改變。

全國廢核行動平台今天在新北市政府門口召開記者會表示，為老舊核電開後門解套，將使新北市民承擔老舊核電高風險及核廢威脅，因此邀市長侯友宜與64名市議員簽署「反對老舊核電廠延役」連署，現場由消防局簡任技正黃弟勝接下連署書。

全國廢核行動平台也已於3月15日向所有新北市議員寄出連署公文掛號信，將於4月公布連署結果。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，新北市有核一、核二兩座除役中核電廠，侯友宜2018年剛當選市長時，面對核電延役議題主張要先解決核廢料問題，但去年選總統時，卻轉為支持核電延役；如今選舉結束，希望侯友宜回歸守護市民立場，表態反對老舊核電廠延役，並推動節能及選址適當的儲能、再生能源，用比核電更安全方案滿足能源需求。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美表示，核電廠延役關鍵不是何時提出申請，而是有沒有條件延役，過去台電曾申請核一延役審查，最短都需時1年半至2年以上，且核—、核二廠機組老化，未來是否有零件汰換都是問題。

楊順美說，2014年核一廠其中1束燃料組件把手鬆脫，肇因是生產製造瑕疵；核二廠也曾有錨定螺栓斷裂，是全球首例，因此即便延長核電申請延役期限，該做的安全審議還是不能少。更何況侯友宜從新北市副市長當到市長已超過10年，應比所有人更清楚核一、核二狀況，呼籲侯友宜不要在歷史留下錯誤記錄。

主婦聯盟環境保護基金會發展推廣組長李孝濂說，侯友宜過去多次表達「一定要讓核一、二廠準時除役，不要等事故發生才做緊急避難，要先事先防範」，不應隨少數擁核政客改變立場，否則就是對市民失信。且核電廠就算延役，核廢料仍是棘手問題，立法院不應在尚未釐清台灣社會可承擔的風險與成本、取得社會共識前草率修法。

新北市核能安全監督委員會表示，對於境內核電廠秉持一致態度與立場，無論是核電廠重啟或者延役，都需經各方面專業安全評估。

新北核安監督委員會說，能源政策是中央政府政策範疇，核電廠除役、延役或核廢料處理都是中央權責；不管後續中央政府政策是延役、除役或核廢處置，中央應本權責規劃說明相關處置期程及配套措施。

新北市政府表示，重視每位市民聲音，也會積極向中央反映，應審慎面對能源政策問題。（編輯：方沛清）1130319

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣（前）19日在新北市府前開記者會表示，為老舊核電開後門解套，將使新北市民承擔老舊核電高風險及核廢威脅，因此邀市長侯友宜與64名市議員簽署「反對老舊核電廠延役」連署。中央社記者黃旭昇新北攝 113年3月19日