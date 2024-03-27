政院地方溝通國土法時程 林右昌：盼計畫順利推行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北27日電）媒體報導，行政院副院長鄭文燦4月1日將召開會議討論國土計畫法是否展延上路時程。內政部長林右昌今天說，會議將邀相關部會、地方政府研商推動情形，最重要的是讓國土計畫順利推行。

媒體報導，國土計畫法原訂明年4月30日上路，但目前只有金門、連江、花蓮等地方政府將「國土功能分區圖」報到內政部，其餘縣市恐難在限期內完成。立委接連提案修法延後2年，鄭文燦4月1日將召開跨部會議，召集各縣市首長確認「是否有配合地方政府作業需求將時程展延之必要」。

立法院內政、交通委員會今天聯席審查「行人交通安全設施條例草案」，邀林右昌、國土管理署長吳欣修、交通部次長陳彥伯等人列席報告、備詢。

林右昌會前受訪時表示，鄭文燦召開會議主要是因為在立法院總質詢時，有很多立委對國土計畫推動提出許多意見、反映地方的困難與問題，因此邀集相關部會及地方政府，研商推動情形。這是中央、地方溝通會議，最重要的是讓國土計畫順利推行。

有關行人交通安全設施條例，林右昌說，希望達成改善人行環境，在工程上訂出相關規範，例如行人通行安全設施如何退縮、增加人行道劃設、號誌劃設等，地方政府的權責也給予要求，這是很重要的法案，盼立委能全力支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於林右昌近期經常走訪雙北，被認為是為2026選舉鋪路。林右昌表示，他不只走訪雙北，最近還去台中、高雄，「不要說部會首長到哪縣市，就是做選舉布局」。之前他到雙北是要協助台北市解決社子島發展問題，盼能兼顧地方民眾需求與主張，並有更好的居住環境。

林右昌說，社子島發展也牽涉新北市重劃、開發案，日前也與新北市長侯友宜就蘆南、蘆北重劃案當面討論。部會首長與縣市長面對面溝通，可以整合承辦、業務層級的意見，也有許多成果，把大家過去誤會的課題當面溝通、解決，兩位市長都覺得蠻有效率的。（編輯：郭無患）1130327