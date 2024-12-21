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財劃法三讀通過 一文看懂對國防民生、地方財政影響
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財劃法等3法三讀 朱立倫：展現捍衛台灣民主決心

2024/12/21 09:42
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（中央社記者劉冠廷台北21日電）立法院會20日在朝野激烈攻防後，三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法及財劃法。國民黨主席朱立倫表示，這3大護民主法案通過，是全國民眾的期待，是全民的勝利，更是多數民意面對少數暴力杯葛壓力下，展現捍衛台灣民主的決心。

朱立倫今天上午透過臉書表示，2024年大選後，國民黨立法院黨團肩負多數民意的期待，即使面對執政黨的暴力杯葛，必須通過所有福國利民的法案。

朱立倫說，特別是25年沒有修正的「財政收支劃分法」，所有地方縣市首長都支持修訂，過去中央政府壟斷財政預算，地方政府不分執政在野，無論地方財政壓力多大，都只能屈服於中央獨斷、偏頗的預算分配。

朱立倫認為，修訂財劃法勢在必行，過去幾個月以來，國民黨秉持負責任的態度，不只收集所有執政縣市的意見，更參考民進黨前、現任地方首長的修法意見。為了落實憲法規範，為了讓地方能夠快速建設發展，學者專家的意見及考量中央地方的施政需要再作修正，最終匯集成這次通過的新財劃法。

朱立倫指出，遺憾的是，在修法的過程中，民進黨秘書長林右昌竟帶頭動員包圍在野黨黨部與國會，還有立委違法破窗施行「國會戒嚴」干擾議事正常運作，甚至有立委慫恿激動的支持者衝入國會，意圖全面癱瘓立法院。這些作為，都讓民進黨「打著民主，反民主」的威權性格在民眾、甚至是世界面前展露無遺。

朱立倫說，作為執政黨主席的總統賴清德，不僅對林右昌的鼓譟、立委意圖癱瘓國會的行徑不加制止；更不願意正面看待國會因應民意期待而做出的修法成果，仍然利用言不及義的詞彙，忽略民進黨團在修法過程根本不願討論、行政院堅持不提出財劃法院版等事實，蓄意栽贓在野黨。

朱立倫表示，奉勸賴總統，應放下街頭暴力的權力魔戒，回應少數服從多數的選舉結果。台灣的民主發展，不該走戒嚴的回頭路，不僅民眾在看，全世界也都盯著台灣的民主看。而賴總統，是否選擇成為下一個韓國總統尹錫悅，在一念之間。（編輯：翟思嘉、黃瑞弘）1131221

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