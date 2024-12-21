傅崐萁：陽光照進國會 感謝韓國瑜不畏強權

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（中央社記者郭建伸台北21日電）立法院會20日三讀修正通過選罷法、憲訴法、財劃法部分條文，國民黨團總召傅崐萁表示，民進黨立委摸黑潛入議場，但國民黨團結，讓陽光能照進國會，感謝立法院長韓國瑜不畏強權主持議事。

立法院會20日在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法部分條文。待深夜11時40分，財劃法三讀修正後，傅崐萁便偕黨團成員在議場外舉行記者會。

傅崐萁表示，民國113年12月20日是非常重要的日子，國會通過3個非常重大的法案，關乎國家未來發展非常深遠，第一是財劃法，過去25年台灣的地方自治一直不能落實憲法要求，過去4年來，中央超徵新台幣1兆8000多億元，中央有這麼多錢但一直沒釋放給地方，導致地方政府一直得看中央臉色。

傅崐萁指出，財劃法修正後，中央政府釋出新台幣3000多億元給地方政府，讓地方政府有充足財源並完成建設，未來中央政府不會「集權」又「集錢」，這是歡欣鼓舞的時刻，所有民眾未來都能獲得地方政府第一線支援。

談及選罷法，傅崐萁表示，基隆市長謝國樑為市民守護市產，在法院4連勝下，民進黨依然對謝國樑發動罷免，雖然罷免沒成功，卻造成基隆市政整整延宕1年。他強調，不能因為總統賴清德要推動惡罷，讓國會也面臨1年空轉。

傅崐萁指出，國會要安定，選罷法修正案通過，過去以手抄本、過世人口登記連署的作為將終止，未來罷免連署將比照總統、副總統連署需附身分證正反影本，選罷法三讀後將降低惡罷風氣，並避免輕易煽動民眾。

傅崐萁表示，韓國總統尹錫悅提出戒嚴失敗遭彈劾，而台灣也面臨賴總統帶領民進黨對國會在野黨下重手。民進黨立委趁夜摸黑潛入國會竊占、意圖使國會空轉，但團結的國民黨排除宵小，讓國會能照進陽光，議事順利進行。

至於憲訴法，傅崐萁指出，民進黨過去濫權運用憲法法庭，架空國會通過的法案，但這陰謀正式被粉碎，未來大法官必須符合民意，憲法法庭不再是「賴言堂」。

傅崐萁表示，民進黨立委對韓國瑜暴力相向，甚至一度想把韓國瑜禁錮在院長室，黨團感謝韓國瑜不畏強權和暴力，團結的國民黨一定會承載所有民意，未來將查緝執政者不法，使國會重現陽光。（編輯：林克倫）1131221