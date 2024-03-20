廢礦區居住權 國土署：研擬通案處理絕非因人設事

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（中央社記者陳俊華台北20日電）立委質疑，內政部為總統當選人賴清德萬里老家爭議開後門。國土署今天指出，廢礦區居住權益議題，絕非個案與因人設事，將研議可行的變更原則及辦理方式，回歸應有的土地使用分區。

國民黨立委許宇甄今天在立法院內政委員會質詢認為，內政部居然要在國土計畫法，為總統賴清德老家爭議開後門。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，台灣礦業產業開發的歷史與礦權廢止後，因當時政府未能即時進行分區更正，衍生出相關土地及民眾居住權益問題。目前已邀集轄內存有廢礦區土地的縣市，包括新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及南投縣等6縣市共同研商後續辦理流程。

國土署指出，廢礦區居住權益議題，絕非個案與因人設事，台灣林業、廢礦區及原住民地區都有類似問題，現正輔導原住民族土地及建物合法化所推動的措施更是如此。

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國土署表示，為通案解決廢礦區不合時宜的使用編定問題，在經濟部地質調查及礦業管理中心及各直轄市、縣市政府協助下，國土管理署已掌握全國礦業用地的土地清冊資料，將主動檢討。

國土署說，將依據不同礦業用地使用型態，研議可行的變更原則及辦理方式，讓廢礦區土地能儘早完成使用變更作業，回歸應有的土地使用分區，以保障民眾既有合法建築權利。（編輯：郭無患）1130320