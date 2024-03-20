林右昌：國土計畫法 依法照期程進行

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（中央社記者陳俊華台北20日電）媒體報導，全台僅3縣市提出國土功能分區圖，國土計畫法恐延後上路。內政部長林右昌今天說，每月召開協調會議掌握進度與狀況，地方各種聲音都有，不過還是依法、照期程進行、繼續努力。

立法院內政委員會今天邀請內政部長林右昌、國土管理署長吳欣修等人列席，報告「國土計畫推動辦理情形」並備詢。

林右昌報告時指出，國土計畫法在民國109年4月17日三讀通過、21日公布施行後，110年4月30日內政部核定各縣市國土計畫，並公告實施；依法規定，國土功能分區圖應在國土計畫公告實施後4年內，也就是114年4月30日前公告，現行區域計畫法將停止適用。

林右昌說，內政部補助地方政府作業經費，並召開41場次會議追蹤各縣市辦理情形。截至今年2月底，22個直轄市、縣市政府都已辦理公開展覽及公聽會，連江縣、金門縣、花蓮縣政府則已將國土功能分區圖函送內政部，其餘縣市也會陸續提出。

國民黨立委牛煦庭質詢時指出，內政部要如何掌握各縣市辦理國土功能分區圖辦理進度，且媒體報導指各縣市可能無法如期上交，內政部、行政院、立法院討論平台則考慮再修法、延後上路。

林右昌說，每個月都有召開協調會議，中央跟地方資訊是同步，也有掌握進度與狀況。地方各種聲音都有，說要延後的聲音很久以前也提過，「不過還是依法、照期程進行，也繼續努力」。

牛煦庭追問，是否有延後的配套。林右昌表示，這一定要跟地方政府合作，也要進一步討論，現在聽到許多問題，內政部都會正視，不過目前協調機制與進度都在進行中。至於最慢何時會確定是否延後，他說，最重要是大家要有共識，各種聲音都有。

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民進黨立委王美惠也問到，各縣市會不會來不及在6月底前將「縣市國土功能分區圖」提交內政部。林右昌表示，因為時間還沒到，也不好去做揣測，目前是金門、連江、花蓮3縣市有送進來，其餘縣市還沒。

吳欣修說，有些過去沒有協助合法的部分，現在要作業的話時間可能來不及，有些實際套圖後跟現況不符的部分，要跟民間溝通還需要時間。作業過程中夾雜畸零、不完整的部分是否要併入，地方溝通上比較辛苦，還需要協調。（編輯：蘇志宗）1130320