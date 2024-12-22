讀賣專訪 林右昌：台灣有事也是世界有事

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（中央社東京22日綜合外電報導）民進黨秘書長林右昌19日接受日本讀賣新聞專訪時說，「台灣有事就是日本有事，也是世界有事」；對於總統當選人川普提出「讓美國再次偉大」的理念，台灣無疑可以做出重大貢獻。

讀賣新聞網站今天刊登專訪內容。林右昌表示，對美國來說，在民進黨政府及總統賴清德領導下的台灣是穩定且可信賴的夥伴，「在（川普要求增加國防預算的）安全保障領域，台灣當然會全力以赴，因為這是關乎到台灣存在的根本問題」。

林右昌說，從前總統蔡英文上任以來，台灣持續增加國防預算，目前已達到歷史新高。

他說，對於川普提出「讓美國再次偉大」的理念，台灣無疑可以做出重大貢獻；為了讓美國再次偉大，台灣無疑是不可或缺，「特別是要重新建構一個排除中國的全球供應鏈，台灣能夠扮演重要角色」。

談到兩岸關係，林右昌說，中國野心不光針對台灣，也朝向全球，否則沒必要在日本海、東海、黃海、南海及台灣周邊等這麼多的地區展開軍事活動。

他認為，中國目標是突破第一島鏈，然後進入第二島鏈，「台灣有事就是日本有事，也是世界有事」。

林右昌說，中國經常使用武力或其他力量脅迫並施壓他國，在賴總統出訪南太3國後，中國以未公布的方式實施「軍事演習」，不光是台灣，包括日本在內的全球各國正面臨中國威脅，「中國這種行為只會進一步提高全球民主國家對中國的警戒」。

他說，「中國愈是壓迫台灣，台灣國際認知度就愈高」，全球民主國家支持台灣，不希望看到台灣持續受到中國欺壓。

林右昌說，台灣必須變得更強，跟全球各國交流建立友好關係，讓全球所有民主國家都認同台灣，並理解台灣可以對全球安全保障、科學技術及經濟發展做出貢獻。

在台日關係方面，林右昌說，台日一直保持友好關係，民間產業界與經濟界長年持續深化交流關係，「我們很感謝日本各界在國際舞台為台灣發言及支持台灣和台海穩定」。

他說，12月代表賴總統前往日本訪問，跟包括自民黨幹事長森山裕及立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥等朝野逾25名國會議員會談，「這是首度能一次跟這麼多的日本政府人物會面，我相信這是因為日本對台灣相當重視」。

林右昌說，雖然民進黨一直以來都把對美活動視為重點，但有關與日本的政黨外交也必須更加努力，因此，這次訪日對民進黨來說是非常重要的一步。

他說，民進黨未來將和日本主要政黨展開定期交流，這對推動台日合作會非常有益。

林右昌說，台日在產業與技術上有合作及互補可能，未來透過雙方努力，相信台日經濟將更加繁榮。（譯者：黃名璽）1131222