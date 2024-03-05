國土署：建立原民區國土計畫審議原則 加強社會溝通

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（中央社記者陳俊華台北5日電）國土計畫法明年將上路，國土署今天說，有關鄉村區及原住民族土地的國土功能分區劃設方式，將納入通案審議原則的配套措施，並透過多元溝通方式強化政策說明，善盡社會溝通，以消除疑慮。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，為利後續國土功能分區圖審議有通案標準，又能因應地方發展彈性，今天召開內政部國土計畫審議會第28次會議，就「審議直轄市、縣（市）國土功能分區圖（草案）流程及辦理方式」與「國土功能分區圖常見議題」進行通案審議原則討論。

國土署說，涉及鄉村區及原住民族土地的國土功能分區劃設方式，後續將依與會委員意見，納入通案審議原則的相關配套措施，並採取研商會議或座談會等適當方式，與有關機關等共同研商，待共識凝聚後，再提報內政部國土計畫審議會討論。

另外，近期民眾關注原住民族土地及國土功能分區等劃設議題，國土署指出，針對原住民族委員會核定部落範圍內的聚落，可依相關原則劃設為農業發展地區第4類，藉此可解決大部分原住民族所關心的土地合法化問題。

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國土署說，其餘土地也將持續與原民會共同研商，訂定因地制宜的土地使用管制規則，以符合原住民族日常生活、居住及產業發展需求。

國土署表示，為利國土計畫制度能有效銜接既有區域計畫法相關規定，將綜整與會委員意見，且考量民眾在國土計畫政策上路後的權益保障，持續收集民眾關心議題，透過多元溝通方式強化政策說明，善盡社會溝通，以消除民眾疑慮，讓國土功能分區圖的審議作業能順利完成。（編輯：張均懋）1130305