國土計畫 北市規劃關渡洲美平原農業區改城鄉區

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（中央社記者劉建邦台北22日電）國土計畫新制將上路，台北市都委會今審議國土功能分區，委員聚焦分區後影響市民權益及程序是否疊床架屋等，居民陳情盼關渡及洲美平原農業區改成城鄉區，都委會將朝此方向。

台北市都市計畫委員會下午召開國土審議會討論國土功能分區圖及劃設說明，此次為第3次召開。依都發局提案資料，因應氣候變遷，確保國土安全等考量，中央訂定國土計畫法在2016年公告實施。

資料顯示，全國國土計畫2018年公告實施，直轄市、縣市政府應於2021年4月底前公告國土計畫，並於2025年4月底公告國土功能分區圖。北市府對此召開2次國土計畫審議會，今天召開第3次。

依都發局資料，北市國土計畫審議會在第2次會議結束後，要求補充包含針對氣候變遷、淨零排放、少子化、環境敏感地區與國土功能分區的關聯，並分析民眾權益差異。

北市府過去規劃全市國土功能分區，因國土計畫等規定要求農業使用面積達80%等，應劃成農業發展地區第5類，約477公頃的關渡平原及洲美平原農業區，被列為農發區第5類，引發民代及當地居民反對。

資料顯示，依國土功能分區，農發區第5類為都市計畫農業區、城鄉發展地區第1類為都市計畫區，未來可當非農地用途。

北市國土審議會今召開會議時，北投士林區藍綠白議員皆到場發言，認為市府應聽當地居民心聲，劃分國土功能分區，要釐清程序是否重複，並向居民說清楚未來規劃。

多名當地民眾陳情，國土功能分區全市應有統一準則，市府不應射箭再畫靶，關渡和洲美平原附近土地已被禁建50多年，若國土功能分區又被列為農發區，根本看不到未來。

另有當地民眾發言，希望市府把原設為農發區第5類土地改為城鄉區第1類，因當地農業幾乎沒發展且都為代耕居多，若再劃為農發區是欺負當地居民。

審議委員建議市府針對國土功能分區應跳脫國土計畫法，雖報告已說明清楚，但應讓民眾理解後續規劃，並設定全市適用準則。另有委員建議，若關渡及洲美平原改為城鄉區後可開發，將影響全市氣溫等狀況。

北市國土計畫審議會副召集人、北市都發局長王玉芬說，北市土地皆已列入都市計畫，但中央國土計畫是針對非都市計畫土地，制定開發保育等管制措施，至於已實施都市計畫管制地區，若再套用國土計劃會出現扞格。

她認為北市劃為農發區可調整為城鄉區，市府會在審議都市計畫時考量氣候、溫度等狀況，並要求合適方案，建議未來朝城鄉區的架構討論。

召集人、北市副市長李四川最後裁示，建議都發局討論國土功能分區時，把全市朝向城鄉區第1類為方向，並針對委員建議修正後，下次再討論。

內政部國土管理署20日表示，國土計畫新制2025年上路，最遲應在明年4月30日前完成公告，地方政府今年6月底前應提交「縣市國土功能分區圖」，後續將積極辦理相關審議作業。（編輯：方沛清）1130222