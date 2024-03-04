國土署：國土計畫法納原基法精神 因地制宜促發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北4日電）國土計畫法明年將上路，原鄉憂土地使用受限。國土署今天說，已納入原住民族基本法精神及空間規範，優先保障原住民族既有居住權益，並將擬定因地制宜的土地使用管制，促進部落發展。

媒體報導，國土計畫法在民國114年上路實施後，將造成原住民族土地使用受限，非都市土地使用分區無法變更；桃園市復興區長蘇佐璽說，將使土地喪失使用彈性，對於原鄉土地與各產業衝擊太大，盼能延後實施。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，國土計畫法第23條規定，已將原住民族基本法精神納入，同時也是國內首部將「原住民族諮商同意機制」的空間規劃法令，優先保障原住民族既有居住權益，並分階段解決土地使用問題，以符合原住民族轉型正義及使用需求。

國土署強調，在國土計畫法的規範下，不影響其現有使用，且賦予相關彈性，也會透過更細緻的規劃程序，讓部落族人能夠參與相關討論，地方政府也可依據轄內土地實際使用情形，訂定因地制宜的土地使用管制規定，符合原住民族實際居住及生活所需。

國土署表示，國土計畫法政策推動過程中，涉及原住民族土地利用議題時，以「保障原住民族既有居住權」為優先，並持續與原住民族委員會共同討論及研商，針對目前訂定的「原住民族土地使用管制規則」進行說明，只要符合「屬於原住民族土地」且「存有105年5月1日前的既有建物」2項要件，即可依規定申請作為住宅使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，國土署說，有關地方政府曾建議要將零售、餐飲及民宿等部落生活及產業發展所需的使用項目納入輔導部分，現已請原民會評估各縣市實際需求，以納入「原住民族土地使用管制規則」中訂定，以符合其日常生活、居住及產業發展需求。

國土署表示，國土計畫法對土地的管理是以「容許使用」方式，替代現有區域計畫法的「變更使用」的機制，國土計畫法正式上路後，未來就各種國土功能分區及分類賦予適當使用項目，可讓國土能夠因地制宜的適性發展，發揮國土保育、維護多元族群民眾居住權益及整體經濟發展。（編輯：蘇志宗）1130304