黎元停車場擬蓋禮儀大樓 議會要市府規劃其他地點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北24日電）北市府規劃在黎元停車場蓋禮儀大樓引發當地反對，議會民政委員會今召開專案報告，藍議員提到因配套不足才延伸目前問題，委員會決議市府3個月內提出其他地點具體規劃等要求。

台北市議會民政委員會上午開會討論議員提案等內容，並針對「大安區黎元停車場使用規劃及評估禮儀大樓合適興建地點」專案報告，台北市民政局等官員列席備詢。

北市殯葬管理處報告，第一殯儀館6月拆除加上第二殯儀館二期工程竣工，預期殯葬業者等民間會館將集中在二殯（懷愛館）附近，目前許多業者集中在臥龍街188巷附近，才進行規劃評估。

殯葬處指出，規劃黎元停車場擬蓋禮儀大樓是依議會決議進行可行性評估，可行性評估預定12月完成，此外，禮儀大樓其他選址3處包含懷愛館景觀區、懷愛館旁自來水處自來水廠用地、三山善社。

殯葬處表示，針對禮儀大樓其他選址處有限制，如懷愛館景觀區設大樓，可能造成交通堵塞，且要移除新設置公共藝術及地下滯洪池，及有綠覆率不足狀況。

至於懷愛館旁自來水處自來水廠用地，若要設禮儀大樓，經詢問內政部後此地非屬社福設施，若要設置大樓，須辦理都市計畫變更等2階段。

殯葬處指出，針對三山善社除是保護區，且有85%私人土地，若要蓋禮儀大樓，須經都市計畫審議，且樓地板面積不足，無法滿足設禮儀大樓需求。

殯葬處表示，民眾連署反對在黎元停車場蓋禮儀大樓，要求蓋回原設置社福設施如圖書館、區民活動中心等，會參考當地居民及民代意見，評估禮儀大樓設置其他地點可行性。

北市府副秘書長王玉芬在委員會指出，規劃蓋禮儀大樓目前評估有4處，除黎元停車場、懷愛館旁景觀區不用進行都市計畫變更，其餘2處因涉都市計畫，研判後續程序需約1至2年。

國民黨議員游淑慧在會中表示，此案出現民意反彈，就是市府未做好事先溝通，認為處理類似重大爭議公共建設案，應規劃既有流程。議員王欣儀說，一殯規劃遷移時，市府就應提出配套措施，後續因相關規劃時間太晚，才延伸至目前問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

議會民政委員會第一召集人、國民黨議員曾獻瑩指出，委員會決議殯葬專區不應進駐住宅區，市府在3個月內提出黎元停車場以外的具體規劃地點。

王欣儀會後接受媒體電訪說，二殯工程是前市府任內規劃，蔣市府只是進行後續協助；台灣民眾黨議員陳宥丞表示，市政政策是延續，別稱壞事都在柯文哲任內，若當時市府有責任，當時議員也有責任，遇到問題就共同解決。（編輯：方沛清）1131024