國土署：金門國土功能分區圖完成初審 將送大會審議

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（中央社記者陳俊華台北26日電）國土署今天說，19日召開國土計畫審議會專案小組會議，當天完成金門縣國土功能分區圖草案初審，經專案小組討論後原則同意，全案將提大會審議；花蓮縣國土功能分區圖草案正在檢核中。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，金門縣烏坵鄉、大膽島、二膽島及建功嶼等離小島，早期是軍事管制區，近年因戰地任務解除陸續移交金門縣政府管理，為保障當地居民權益，以及結合金門縣未來整體發展所需，金門縣政府就烏坵鄉、大膽島、二膽島及建功嶼訂定因地制宜的劃設方式，並依國土計畫法報部審議。

國土署指出，金門縣政府考量烏坵鄉當地居民的土地使用權利，並評估相關離小島的觀光發展潛力後，提出納入都市計畫管理的需求，因此在會中提出原非城鄉地區劃設為城鄉發展地區。

國土署說，考量地方政府的完整說明及作法，經專案小組委員討論，原則同意金門縣府所提劃設方式，但請金門縣府後續應於擴大都市計畫辦理更詳盡的計畫，讓金門發展更永續。

國土署表示，目前連江縣及金門縣的國土功能分區圖草案，已提報內政部國土計畫審議會專案小組審議完成，後續將提報大會審議。花蓮縣政府2月底已將國土功能分區圖草案提報內政部，正在檢核中。

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國土署說，其餘直轄市、縣市政府也積極辦理國土計畫審議會審議作業，待完成審議後，陸續提報內政部，後續國土署也將積極辦理審議相關作業，以順利完成國土功能分區圖公告作業，正式實施國土計畫管理。

國土計畫新制民國114年將上路，最遲應在114年4月30日前完成公告。地方政府在今年6月底前應將「縣市國土功能分區圖」提交內政部，後續將辦理審議相關作業。（編輯：蘇龍麒）1130326