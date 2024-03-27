國土署：4/1跨部會議 通案解決國土功能分區圖疑義

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（中央社記者陳俊華台北27日電）國土署今天表示，為了解地方政府辦理國土功能分區圖繪製所遇問題，行政院4月1日將召集跨部會議，邀縣市長共同研商通案性議題，獲致共識後再據以推動，絕非媒體報導所稱放任地方炒地皮。

媒體報導，國土計畫法原訂明年4月30日上路，但目前只有金門、連江、花蓮將「國土功能分區圖」報到內政部，其餘縣市恐難在限期內完成，立委接連提案修法延後2年，鄭文燦4月1日將召開跨部會議，找各縣市首長確認「是否有配合地方政府作業需求將時程展延之必要」。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，為實際了解地方政府在辦理國土功能分區圖繪製階段，民眾提出的意見及地方政府反映執行的困難與問題，行政院將邀集跨部會及直轄市、縣市政府首長，在4月1日召開研商國土計畫法實施問題會議。

國土署說明，屆時將就國土功能分區圖繪製過程中，所面臨的通案性議題，以及民眾權益保障等進行討論，在獲致共識後再據以推動。國土署強調，絕非媒體報導所稱放任地方政府炒地皮。

國土署提到，未來國土計畫法上路後，將可分階段解決非都市土地因長期未能辦理整體規劃檢討，而導致與現況發展不符的情形。另外，近期民眾關心原住民族土地部分，也與原住民族委員會研商各項配套措施，以保障既有居住權益。

國土署重申，國土計畫推動重點就是要透過計畫引導到管制，以達成國土保護及各縣市可推動因地制宜的土地使用政策及目標，落實國土計畫推動初衷，持續就民眾關注議題，進行政策說明及多元溝通，消除大眾對國土計畫的疑慮。（編輯：張若瑤）1130327