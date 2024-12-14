提高罷免門檻修法16日闖關 綠：文攻武鬥全力阻擋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北14日電）立法院內政委員會16日將排審攸關提高罷免門檻的選罷法修正草案，民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，國民黨鷹派的動作越來越激烈，這是沒收民權，民進黨團會文攻武鬥，並靈活運用各項議事規則，一定盡全力阻擋。

朝野立委日前為選罷法修正草案多次爆發推擠，立法院內政委員會下週議程出爐，16日將排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，且明定時間將從上午9時至議程處理完竣，外界預料下週內政委員會恐再掀衝突。

吳思瑤今天受訪表示，民進黨團昨天在立法院會好不容易阻擋選罷法排入議程，但過沒多久，就傳出立法院內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩將在16日排審選罷法修正草案，且國民黨團總召傅崐萁也對外稱16日一定要送出委員會，國民黨鷹派的動作越來越激烈。

吳思瑤表示，16日排審的選罷法修正草案中涉及提高罷免門檻，雖然保護國民黨立委不遭受罷免，但這是沒收民權、讓罷免走入歷史的「惡修」。民進黨團會文攻武鬥並靈活運用各項議事規則，能擋就擋，一定盡全力擋。

立法院內政委員會16日排審朝野立委所提選罷法修正草案，其中國民黨立委許宇甄版本增訂公職人員就職未滿1年者，不得為罷免提議與連署，且罷免案投票其同意票數需超過被罷免人當選得票數，罷免案才過關。（編輯：黃瑞弘）1131214