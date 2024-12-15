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立院16日審選罷法修正案 藍盼完成初審綠籲好好討論

2024/12/15 13:43（12/15 14:19 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中、陳俊華台北15日電）立法院內政委員會16日將再度排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，預料朝野恐再掀衝突。國民黨團今天表示，堅持依議事規則開會討論，力求將草案送出委員會。民進黨團則指出，退無可退，全力阻擋，要求要討論，不能3分鐘就送出委員會。

立法院內政委員會16日將再度排審選罷法修正草案，其中包括國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款。

由內政委員會曾於11月20日、12月5日，兩度排審選罷法修正草案。民進黨團在11月20日搶占主席台，朝野爆推擠衝突，會議空轉一天。12月5日，朝野立委未發生衝突，但民進黨立委則不斷提出會議詢問、冗長發言，拖延時間，最後會議僅完成詢答及宣讀條文。

內政委員會明天將再度排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，由於上次會議已完成條文宣讀，這次會議將進行逐條審查，且根據內政委員會發布的會議通知，這次會議的開會時間將從上午9時至議程處理完竣，預料朝野恐再掀衝突。

國民黨立法院黨團書記長林思銘今天受訪表示，國民黨團將堅持開會討論，依照議事規則順利進行，也做好朝野衝突的準備，力求將選罷法修正草案送出委員會。

對於是否搶占主席台，確保議事順利，林思銘指出，目前不傾向占主席台，國會就是少數服從多數，民進黨要搶占主席台，阻撓議事進行，就是要在國會搞戒嚴。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤接受中央社記者訪問時表示，還是會全力阻擋，退無可退，所有該做的準備都會準備好，條文就好好討論，相信真理會越辯越明。

吳思瑤說，就算草案初審送出委員會，還是要送朝野協商，委員會就只是一個程序，但民進黨團會要求一定要討論，不能像財政收支劃分法一樣，3分鐘就送出委員會。

立法院內政委員會16日排審朝野立委所提選罷法修正草案，其中國民黨立委許宇甄版本增訂公職人員就職未滿一年者，不得為罷免提議與連署，且罷免案投票其同意票數需超過被罷免人當選得票數，罷免案才過關。（編輯：蘇志宗）1131215

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