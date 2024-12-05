藍委提罷免同意票須超過當選票 中選會：若通過將創世界首例

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（中央社記者王承中台北5日電）立法院內政委員會今天排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，中選會主委李進勇表示，國民黨立委提案罷免同意票須超過被罷免者當選票數的立論有問題，如果通過修法，台灣會在全世界創下獨一無二的罷免制度。

立法院內政委員會今天再度排審公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，其中國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發關注。

民進黨立委蔡易餘在質詢時指出，罷免同意票須超過被罷免者當選票數，雖然前高雄市長韓國瑜罷免案是一個案例，但以近年罷免案的投票率，沒有一次大於普選的投票率，但國民黨立委卻提案罷免同意票須超過被罷免者當選票數，若設這個門檻，以後罷免就不太可能成功。

列席的中選會主委李進勇表示，選罷法並無限制罷免投票率的門檻，不能夠因為投票率低就否定罷免投票效力，因此不能硬要把選舉的投票率、得票數拿來強壓罷免投票的同意票票數。當初選舉投票支持的人，可能也會轉向支持罷免，所以不能這樣比。

李進勇指出，即使修法通過等到下一屆立法院再實施，也不應該這樣做，因為立論有問題，用這樣子的票數進行比較，台灣會在全世界創下獨一無二的罷免制度。

許宇甄表示，現在罷免制度有成案條件低、通過門檻低的缺失，讓罷免變成有心人的政治工具，多份民調顯示，過半民眾反對少數否決多數的罷免規定，支持罷免同意票應該高於當選票數。

李進勇指出，所謂少數否決多數的講法太過簡單，且基礎事實不一樣。選舉時選舉人數、候選人數、當選人數、投票率都跟罷免投票不一樣，可以檢討，但是提出的方案用得票數做比較，立論有問題。

內政委員會今天繼續排審選罷法部分條文修正草案，雖然朝野立委無人搶占主席台，也未爆發推擠衝突，讓輪值召委徐欣瑩能順利宣布開會，但由於徐欣瑩宣布因登記發言的立委眾多，調整發言時間，引發民進黨立委不滿。

在會議進行時，民進黨立委黃捷、蔡易餘在質詢時，均因超過發言時間遭到徐欣瑩制止，並且把質詢台的麥克風消音，再度引發民進黨立委不滿，雙方爆發口角，徐欣瑩呼籲大家應該尊重會議主席，如果每個人都要這樣拖延，會議難以順利進行，但民進黨立委仍持續聲援蔡易餘，最後徐欣瑩宣布休息至中午12時30分繼續開會。（編輯：林淑媛）1131205