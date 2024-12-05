立院審選罷法 劉世芳：修法共識不強通過可能性不高

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（中央社記者王承中台北5日電）立法院內政委員會今天排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，朝野立委未爆發衝突，順利開會。內政部長劉世芳表示，選罷法修法的共識性不太強，如果朝野政黨沒有太大共識，能夠修法通過的可能性不高。

立法院內政委員會今天再度排審公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，其中國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款，引發討論。

內政委員會於11月20日排審選罷法修正草案時，民進黨立委一早成功搶占主席台，不讓輪值召委、國民黨立委徐欣瑩主持會議，雖然徐欣瑩在台下宣布開會，但藍綠立委一度爆發推擠衝突，場面混亂隨即休息，最終會議空轉一天。

今天內政委員會繼續排審選罷法部分條文修正草案，朝野立委未有人提早到場搶占主席台，輪值召委徐欣瑩於上午9時許順利站上主席台，宣布開會。

對於調整罷免門檻，劉世芳在列席前受訪表示，尊重立法院排審法案，也了解選罷法的修法，在歷經立法院召開兩次公聽會，共識性不太強，如果朝野政黨沒有太大的共識，能夠修法通過的可能性就不高，但行政機關尊重立法機關的任何審議案，還是會如期說明行政機關的立場。

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中選會李進勇指出，現行選罷法的相關規定，並沒有窒礙難行之處，按照現行法律執行，不會發生什麼困難。罷免是憲法制定的公民權之一，任何有關公民權法制的檢討，都應該站在憲法保障國民參政權的立場出發，因此對於修法還是要審慎考慮。

是否擔心中選會預算遭在野黨刁難，李進勇表示，預算牽涉政府機關的運作，預算審查也有相關法定程序，希望都能夠按照法定程序進行。（編輯：謝佳珍）1131205