內政部修地制法配套子法 估基隆等4縣市增5原住民議員

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（中央社記者高華謙台北5日電）配合地方制度法修正，內政部今天修正通過地方立法機關組織準則，增訂無山地鄉縣市的山地原住民議員席次計算規定，預估下屆選舉基隆市、新竹市、彰化縣與雲林縣將增加共5名原住民議員。

因應屏東縣人口在民國112年底跌破80萬人，115年九合一選舉基準日前，若人口仍低於80萬人，下屆議員席次將從55席減為43席，大減12席。立法院會今年7月三讀通過修正地方制度法第33條，將現行「人口在80萬人以下者，不得超過43人」的區域議員門檻下修為70萬人，讓民意不受減損。

配合地方制度法修正，內政部部務會報今天修正通過「地方立法機關組織準則」第6條、第7條，修正重點包括6都以外的縣市扣除原住民人口後若介於40萬人至70萬人間，原本每增加4萬人可增加1席區域議員，修正後將調降為3萬人。

內政部說，此外，為保障原來區域與平地原住民議員席次不受影響，修改準則也明定區域議員除因非原住民人口下降至母法規定的較低人口級距外，下屆選舉仍以111年選出的名額為準；另依母法計算縣市平地原住民議員名額少於111年選出名額、且平地原住民人口多於4萬人者，下屆選舉名額仍以111年選出名額為準。

內政部表示，這次修正也參照平地原住民議員名額計算規定，增訂山地原住民議員席次計算及原住民議員保障規定，無山地鄉的縣市山地原住民人口超過1500人以上，選出1名山地原住民議員；超過1萬人者，每增加1萬人增加1名議員；無山地鄉的縣市山地原住民、平地原住民人口均未達1500人，但原住民人口合計達2000人，選出1名原住民議員。

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內政部統計，無山地鄉的縣市包括基隆市、新竹市、嘉義市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、金門縣與連江縣共8處。若以113年10月底人口數試算，預估下屆選舉基隆市、新竹市、彰化縣與雲林縣皆可增加1席山地原住民議員。

內政部說，此外，雲林縣平地原住民因人口增加，估計也將增加1席平地原住民議員，不過實際選舉席次須以115年5月31日人口數為準。（編輯：蘇龍麒）1131205