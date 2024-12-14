綠營將擋選罷法修法 王鴻薇：坐實明年發動大罷免潮

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）立法院內政委員會16日將排審調高罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇今天說，民進黨聽到選罷法就癱瘓議事，坐實都是為了明年2月開始發動大罷免潮，用「惡罷」扭轉立院劣勢。

王鴻薇今天表示，選罷法修正草案明定罷免票數要高過當選票數的版本，將在16日排進內政委員會審查，這都是按照議事規則排定的順序。過去民進黨不管在委員會、院會，只要碰到選罷法，就是用霸占主席台的方式不讓開會，或是暴力破壞議場來癱瘓議事。

王鴻薇說，這就坐實民進黨這些暴力行為，都是為了要在明年2月開始發動大罷免潮，也就是民進黨認為自己在立院席次居於劣勢，就要用「惡罷」方式扭轉立院劣勢，完全不符合民主，與戒嚴有什麼兩樣。

另外，國民黨立委翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，主張大法官現有總額為15位，但民眾黨立委黃珊珊表示個人不支持修正，此舉一度遭外界解讀藍白合作裂痕。黃珊珊昨天也透過臉書表示，黨團就憲訴法仍在內部討論、還沒定案，外界不必造謠生事；國會在野黨雖應合作，但實現路徑理念有些微歧異，不是照單全收。

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王鴻薇表示，黃珊珊在臉書提到關於憲法訴訟法現在民眾黨立院黨團的立場，說明2個重點，第1是版本還未確定，第2是民眾黨仍會跟其他政黨保持合作協商。這都是屬於正向的，也就是憲訴法其實非常重要。

王鴻薇強調，國民黨會用最開放的態度，繼續和民眾黨溝通，希望在野合作，阻擋民進黨動不動就用憲法法庭，閹割、踐踏立法院所通過的法案，這個目標大家是一致的。（編輯：黃瑞弘、張均懋）1131214