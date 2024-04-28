帕克點名印象深刻 HBL松山林現惟開心獲肯定

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（中央社記者陳容琛新竹28日電）高中籃球聯賽（HBL）松山男籃林現惟今天出戰國泰NBA國際高中邀請賽的未來新星挑戰賽，被前NBA球星帕克（Tony Parker）點名印象深刻。林現惟說，很開心獲肯定。

這次國泰NBA國際高中邀請賽共有台灣的光復高中、松山高中及日本的福岡第一、開志國際高校等4支球隊參與，最後選出20名表現優異的球員，參加今天在新竹體育館舉行的未來新星挑戰賽，並分為台灣聯隊、日本聯隊。

來自松山的林現惟此役出賽30分鐘，貢獻14分、4籃板、4助攻、5抄截，率領台灣聯隊以71比65擊敗日本聯隊，更獲得帕克肯定，為單場最有價值球員（MVP）。

負責執教台灣聯隊的帕克接受媒體聯訪時表示，林現惟在場上的技能很多，不僅能夠投籃、傳球，防守也不錯，而且球風無私，「選他當MVP是因為他的整體表現很棒」。

迎接高中生涯最後1場比賽，林現惟透露，帶著享受的心情面對，因此沒有想太多，MVP更是在意料之外，「他是NBA的傳奇球星，我記得有一球他叫我單打，很肯定要我打就對了，讓我感覺還不錯，至少有看得起我」。

未來確定赴美就讀大學，林現惟把握機會向帕克請教如何以外國人身分在美國生活，帕克給出實際建議，「把英文練好，對你的幫助很大。」

林現惟認為，確實只要可以溝通，什麼事都好辦，因此這次國泰NBA國際高中邀請賽儘量以英文溝通，並自評聽得懂帕克想表達場上的東西，只是有時候沒辦法抓到他的「法式幽默」。（編輯：管中維）1130428