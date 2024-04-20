台中城市體操錦標賽27日登場 240名選手同場競技

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中20日電）台中市城市杯體操錦標賽，27日起一連2天將在協和國小舉辦，有240名選手參賽，這也是台中首場大型體操賽，希望藉由選手同場競技，提升技能與自信心，也歡迎民眾到場觀摩。

體操錦標賽將在台中西屯協和國小舉辦，校方在體操教練吳明花牽線下，透過民進黨籍市議員陳淑華爭取經費建置國際比賽標準體操場地，才得以承辦此次比賽。

吳明花告訴中央社記者，過去因欠缺專業場地，選手必須使用較簡陋的地板設施，或是移地到外縣市學校練習，校方於民國109年起至去年底，陸續建置體操地板、單槓、平衡木與跳馬等，符合國際競技體操比賽的相關設施，不只能免去選手移地訓練時間，也避免運動傷害風險。

台中市體育總會體操委員會總幹事林惠鈴指出，本次比賽以國小為主，分為一般組及校隊組，吸引全台240名選手參賽，這也是台中首次舉辦大型體操比賽。

林惠鈴說，過去體操僅被視為一般運動，只能到私人俱樂部學習與練習，希望透過舉辦大型比賽，讓選手能夠同場交流競技，提升技能與自信心，也歡迎民眾一同到場觀摩選手表現。（編輯：郭諭儒）1130420