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全國技能中區分賽 為選手推出線上導覽服務

2024/3/22 11:53
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（中央社記者郝雪卿台中22日電）第54屆全國技能競賽分區賽將於25日起登場，中區分賽最大的競賽場地台中訓練場占地16公頃，將有37個職類同時競技，提供線上導覽服務，只要一機在手，就能上網熟悉場地路線。

勞動部勞動力發展署中彰投分署今天表示，第54屆全國技能競賽中區分區技能競賽將於25日起至29日在勞動力發展署中彰投分署舉行，其中最大的競賽場地位於台中訓練場，共有37個職類同時進行競技。

中彰投分署指出，台中訓練場占地16公頃，為全台最大的訓練場，平時入園區參加檢定及受訓的民眾與學員數以千計，為了協助初次進入台中訓練場的民眾迅速找到報到、訓練場及宿舍，特別設計園區導覽系統，這項貼近民眾需求的服務獲得許多好評。

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對於這次承辦中區賽，中彰投分署表示，特別升級原有系統，為來自台中市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣等7縣市的選手提供客製化服務，增加競賽場導覽功能。

中彰投分署指出，只要進入中分署園區導覽系統，即可在家查看各職類競賽場的路線，並透過360度環景影像模式熟悉競賽場實體環境，前往觀賽的家長及貴賓也可透過GPS定位功能協助導引最佳路徑，快速到達各職類競賽場，讓參賽選手安心準備比賽，發揮平時訓練成果。（編輯：郭諭儒）1130322

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