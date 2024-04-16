全中運再輪北市主辦 蔣萬安邀相挺運動明日之星

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）全中運經過12年再次回到北市舉辦，邀請東京奧運好手王齊麟、李洋、黄筱雯、王冠閎代言，北市府今天舉行全國中等學校運動會記者會，台北市長蔣萬安邀請市民看比賽共襄盛舉。

台北市教育局表示，此次共有22項競賽種類，場地遍及雙北、桃園、台中及宜蘭縣等5個縣市，超過1.5萬名選手爭奪3864面金銀銅牌。

台北市政府今天在市府大樓舉行全國記者會，並公開這次大會主題曲MV「我們的主場」，象徵著超越自我的追求及不放棄的信念，鼓勵全國選手以全中運為啟蒙，向全民展現最佳體育精神，並推動學校體育發展。

蔣萬安致詞指出，睽違12年北市再次舉辦全中運，邀請游泳蝶王王冠閎、東京奧運羽球男雙金牌王齊麟、李洋及東京奧運拳擊銅牌得主黄筱雯4名國際級選手擔任代言人，4人也都是在全中運所孕育出來的好手。

蔣萬安表示，相信今年的全中運，當中一定有很多選手未來會如同4名代言人一樣站上國際舞台，20至25日歡迎國內愛好運動者一起到各競賽場館觀看比賽，為台灣體壇的未來之星加油。

他也不忘宣傳2025年世界壯年運動會將在雙北舉辦，他指出，這場國際級賽事只要年滿30歲就可以報名參加，至於他參加比賽項目先賣關子，也歡迎市民幫他票選希望報名的項目。

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教育局指出，此次賽會首創與許多廠商及民間團體合作提供選手資源，包含贈送全體參與選手、教練及隊職員運動毛巾及將選手證升級為造型悠遊卡，摘下金銀銅牌選手還會額外獲得分別為72小時、48小時及24小時的捷運票券等。

教育局表示，20日開幕典禮在小巨蛋舉行，將有特色表演節目及聖火點燃儀式，並邀請藝人五堅情、盧廣仲、陳忻玥、陳華等人助陣，歡迎民眾共襄盛舉，同步於全中運官方網站線上LIVE轉播。（編輯：戴光育）1130416